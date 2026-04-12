Антиутопии Оруэлла и Замятина массово скупают россияне. Продажи книг первого за месяц взлетели более чем на 50%!

Популярностью также пользуются «Скотный двор» Оруэлла, «О новый дивный мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина, пишет информагентство. «Важно отметить, что больше всего за март вырос в продажах Евгений Замятин — на 53% по сравнению с мартом прошлого года», — говорят представители «Читай-города».

О высоком спросе на антиутопии рассказывают и в петербургских библиотеках. «… За 10 лет работы в библиотеке я не видел столько запросов на “1984” Оруэлла как сейчас. Практически каждый день спрашивают, заказывают или просят подобрать “что-то похожее, ну вы поняли”», — пишет в соцсетях сотрудник «Маяковки» и поэт Антон Володин.

Шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева отмечает, что антиутопии в России были популярны всегда, в том числе их любят в книжных клубах. По ее словам, интерес к жанру растет в периоды нестабильности . При этом читатели обращаются не только к произведениям Джорджа Оруэлла, но и азиатским антиутопиям. «…Люди любят жанровую литературу, ту, которая предлагает им выход в новые миры, какие-то фантастические рассказы, истории, что позволяет им сбежать от повседневности», — считает Писарева.