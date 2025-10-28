Климатический кризис наступает — как выжить и сохранить планету? 9 крутых книг в жанре экофикшн и научпоп

Граждане-антропоцентристы, меняем мышление. Как только мы увидим природу как существо, о котором тоже пора позаботиться — у планеты (да и у всего человечества) появится шанс на долгую жизнь без новых болезней и глобальных катаклизмов. Не верите? Прочтите одну (а лучше все!) книги из нашей ставящей мысли на место подборки: от триллера про биотехнологический деспотизм до hi-tech-ликбеза (от лауреата Пулитцеровской премии!) о том, как наука может уничтожить или спасти все живое.
Ольга и Елена Мироненко «Ахилл не носил одноразовых бахил. Понятное руководство по экологичному образу жизни»
Все, что надо знать о связи между здоровьем планеты и существ, ее населяющих (включая нас — людей) — собрали под одной обложкой сестры-экологи. Ищем и находим ответы на любые вопросы: от бытовых до самых неочевидных — к примеру, в чем опасность бьюти-пробников и какая косметика действительно считается экологичной и этичной, вредно ли пить из пластиковых бутылок и заваривать чай в пакетиках, как практиковать осознанный подход в фэшн (даже если купить хочется примерно все!), как читать символы на упаковке и правильно утилизировать отходы.
Саша Некрасова «В точке кипения»
Исключительно «живой» экотриллер с первых страниц начинает наигрывать беспокойную мелодию: города смоет дождь, леса уничтожат пожары, климат сошел с ума, просто сортировка мусора уже не поможет... Сознание проникается особенно, поскольку между читателями и героями нет геокультурного барьера (действие разворачивается в России), и быстро приходит понимание, что перспективы природной катастрофы все заметнее не где-то «на Гавайях», а совсем рядом. Вместе с этим чувством, спасибо автору, рождается не уныние, а стремление исправить ситуацию.
Энни Пру «Поселенцы»
Знает история такие любопытные контрактные схемы, как «договорное рабство» — бедняки Старого Света за счет государства уезжали осваивать Новый и там отрабатывали транспортные затраты (не обладая фактически никакими правами и живя в атмосфере постоянной опасности и угнетения). Пру, охватив временной отрезок в три столетия, рассказывает о мигрантах, отправившихся искать лучшей жизни среди суровых земель Канады, и об их потомках, и умело вплетает в семейную сагу яркий эко-акцент — бездумное использование природных ресурсов, которое грозит экологическим фиаско.
Приятность: по роману снят одноименный сериал (производство National Geographic): эскапистская северная природа, достоверный жесткий визуал, юмор разных оттенков черного и очень странный, но магнетический персонаж Дэвида Тьюлиса. Смотреть!
Ричард Пауэрс «Верхний ярус»
Девять драм неординарных персонажей (среди которых чудом спасшийся солдат, воскрешенная призраками молодая девушка и ученая, исследующая коммуникацию деревьев) заставляют изменить привычный угол зрения и увидеть в растениях созданий, достойных и внимания, и защиты. Каждый из героев проходит свой собственный путь к экоактивизму и борьбе за спасение лесов, а мы задаемся вопросом, не пора ли последовать за ними.
Язык научный и одновременно изящный (не зря произведение получило Пулитцеровскую премию года и вошло в шорт-лист Букеровской премии). И дивно красивый, так и просится на экран — Netflix как раз готовит адаптацию, а один из исполнительных продюсеров — Хью Джекман.
Эмми Итяранта «Дневник чайного мастера» и Паоло Бачигалупи «Заводная»
Любители антиутопий, вам сюда! Дефицит пресной воды и уничтожение мировым океаном огромных территорий — лишь несколько не слишком-то фантастических допущений, которые вводит Итяранта, заворачивая тревожный призыв к нашей потребительской и пропитанной капитализмом совести в обертку увлекательного аттракциона.
А роман «Заводная» (получивший «Хьюго» и «Небьюла») — маст-рид-страшилка для всех, кого волнуют возможности (и недостаточное правовое регулирование) биотехнологий. Бачигалупи пронизывающе описывает будущее, в котором все решают компании, специализирующиеся на производстве генно-модифицированных растений, животных и... людей.
Элизабет Колберт «Под белым небом. Как человек меняет природу»
Всем тех-гикам! Лауреат Пулитцеровской премии максимально точным и при этом иллюстративным и понятным языком объясняет, какие риски и пользу может принести технологическое вмешательство в экосферу. Исследовательница оценивает разные подходы и размышляет, нужно ли человеку изменить само управление природой или метод этого управления. Читаем и делаем выводы, как можно помочь планете, на которой уже происходит неизбежное: закисление океанских вод и опустынивание, вымирание животных, повышение уровня моря и таяние ледников.
Дэниел Мейсон «Северный лес»
Четыре сотни лет, один дом, несколько поколений его обитателей и лес. А эксцентричный микс из магического реализма, детектива и cli-fi (климатический сай-фай) нужен для того, чтобы мозг неожиданно для самого себя соотнес людей, флору и фауну горизонтально. Все они герои первого плана и отражения друг друга: взаимосвязаны и, несмотря на отличия, одинаково подвержены страху, бедам, порокам и смерти. Чем похищение колонистки индейцами отличается от хищнических сценариев в природе? Ничем. Читать медленно и вдумчиво, и никакого читерства.
Майя Гёпель «Мир после нас.Как не дать планете погибнуть»
Эксперт в области устойчивого развития и доктор экономических наук предлагает читателю довольно пугающее ментальное упражнение: подумать, в каком состоянии Земля достанется будущим поколениям с учетом текущих мировых проблем, глобального потепления, развития новых болезней и невозможности (или нежелания) побороть тренд на сверхпотребление. Хорошая новость в том, что автор не оставляет нас в зомбированном ужасе, а предлагает стратегии, которые позволят избежать скорейшего отъезда на Марс. Спойлер: человеку пора пересмотреть конвейерный подход к использованию ресурсов и научиться отдавать все, что он забирает у природы в долг.
