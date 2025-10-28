Климатический кризис наступает — как выжить и сохранить планету? 9 крутых книг в жанре экофикшн и научпоп

Энни Пру «Поселенцы»

Знает история такие любопытные контрактные схемы, как «договорное рабство» — бедняки Старого Света за счет государства уезжали осваивать Новый и там отрабатывали транспортные затраты (не обладая фактически никакими правами и живя в атмосфере постоянной опасности и угнетения). Пру, охватив временной отрезок в три столетия, рассказывает о мигрантах, отправившихся искать лучшей жизни среди суровых земель Канады, и об их потомках, и умело вплетает в семейную сагу яркий эко-акцент — бездумное использование природных ресурсов, которое грозит экологическим фиаско.

Приятность: по роману снят одноименный сериал (производство National Geographic): эскапистская северная природа, достоверный жесткий визуал, юмор разных оттенков черного и очень странный, но магнетический персонаж Дэвида Тьюлиса. Смотреть!