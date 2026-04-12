Виктор Пелевин выпускает новый роман — впервые с 2013 года весной, а не осенью

Продажи книги «Возвращение Синей Бороды» стартуют 23 апреля.

Весной выйдет новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». Впервые за последние годы новинку писателя издадут вне привычного осеннего сезона: продажи начнутся уже 23 апреля.

Самый недавний на данный момент опубликованный роман Пелевина вышел в сентябре 2025 года. «A Sinistra» — пятое произведение вселенной Transhumanism Inc.

Последняя весенняя публикация постмодерниста случилась в 2013 году: тогда выходил «Бэтман Аполло». 11-й роман автора продолжил вампирский цикл, который начался в 2006-м с «Empire V». Небольшое отступление от традиции осенних публикаций произошло в 2019-м и 2020-м, когда в августе издавали сборник «Искусство легких касаний» и роман «Непобедимое Солнце».

Виктор Пелевин. Возвращение Синей Бороды (2026)

Аннотация:

Жиль де Рэ — сподвижник Жанны д’Арк, маршал Франции — и кровавый серийный убийца-маньяк. Римский император Тиберий — современник Иисуса Христа — и один из самых известных развратников в истории.

Какое отношение имеют они к острову Эпштейна?

Что такое реинкарнация на самом деле? Ответственны ли мы за совершенное в прошлых жизнях? Были ли это действительно мы?

Кто такой Джеффри Эпштейн и чем занимались его гости на самом деле? В чем роль тайного общества «Pink Sunset» и его медиумов?

Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Но одновременно это и рискованный спуск в глубины собственной души…

Секреты грабителей пирамид, гнев египетских богов, зверства левых активистов и преступления венценосных сластолюбцев, тайны квантовых прыжков в прошлое…

На бонус — ценнейший практический навык: как одолеть непобедимый соблазн или укоренившуюся плохую привычку? Люди знали это три тысячи лет назад, но давно забыли.

А мы вот помним.

23-й роман Пелевина появится в книжных магазинах и на маркетплейсах 23 апреля. Также книга будет доступна в аудио и в электронной версии в «Яндекс Книгах» и на «Литрес».

