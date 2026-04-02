Лекция Двинятина и Аствацатурова, читка Театра Ленсовета и литературно-ароматная встреча: третий Набоковский фестиваль пройдет в Петербурге и селе Рождествено

22 апреля исполнится 127 лет со дня рождения Владимира Набокова. К памятной дате в Петербурге и Ленобласти в третий раз пройдет Набоковский фестиваль. Среди событий — лекция Андрея Аствацатурова и Федора Двинятина о связях набоковского рассказа «Картофельный Эльф» с Боккаччо и Уайльдом, читка композиции из текстов берлинского периода от актеров Театра имени Ленсовета и мастер-класс по созданию экслибриса в центре реставрации при музее-усадьбе «Рождествено».

Первый Набоковский фестиваль прошел к 125-летию автора в 2024-м. В событиях участвовали четыре музея, три вуза, один колледж и реставрационный центр.

В этом году площадками станут дом-музей писателя на Большой Морской, усадьба «Рождествено» (Гатчинский район) и Пушкинский Дом. Фестиваль продлится с 10 по 23 апреля.