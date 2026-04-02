Лекция Двинятина и Аствацатурова, читка Театра Ленсовета и литературно-ароматная встреча: третий Набоковский фестиваль пройдет в Петербурге и селе Рождествено

127-летие Владимира Набокова отметят с 10 по 23 апреля.
22 апреля исполнится 127 лет со дня рождения Владимира Набокова. К памятной дате в Петербурге и Ленобласти в третий раз пройдет Набоковский фестиваль. Среди событий — лекция Андрея Аствацатурова и Федора Двинятина о связях набоковского рассказа «Картофельный Эльф» с Боккаччо и Уайльдом, читка композиции из текстов берлинского периода от актеров Театра имени Ленсовета и мастер-класс по созданию экслибриса в центре реставрации при музее-усадьбе «Рождествено».
Первый Набоковский фестиваль прошел к 125-летию автора в 2024-м. В событиях участвовали четыре музея, три вуза, один колледж и реставрационный центр.
В этом году площадками станут дом-музей писателя на Большой Морской, усадьба «Рождествено» (Гатчинский район) и Пушкинский Дом. Фестиваль продлится с 10 по 23 апреля.
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
11 апреля в 18:00 «От ранних поэм В. Сирина до «Супермена» Nabokov’a. Открытия в архивах Владимира Набокова последних лет»
Лекция исследователя и переводчика Андрея Бабикова в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
13 апреля в 14:00 Композиция «Случайность»
Читка артистов Театра имени Ленсовета в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
14 и 21 апреля в 15:00 «Убедительное доказательство: Набоковы в науке»
Экскурсия по Музею Набокова (Большая Морская, 47).
15 апреля в 18:00 «Семейные ценности Набоковых»
Лекция филолога Наталии Менкиной в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
16 апреля в 18:00 «Скрытый узор родства»: семья Рукавишниковых»
Лекция заведующей «Рождествено». Ирины Авикайнен в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
17 апреля в 18:00 «Набоков. Лаб. Выставка-расследование»
Вернисаж выставки в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
18 апреля в 12:00 и 15:00 Экскурсия по усадьбе «Рождествено»
18 апреля в 12:00 Мастер-класс «Экслибрис» в Международном центре реставрации (село Рождествено).
18 апреля в 13:00 «Машенька»: автор и герой как антагонисты внутри воспоминания»
Лекция старшего научного сотрудника «Рождествено» Данилы Сергеева в Международном центре реставрации (село Рождествено).
18 апреля в 14:00 «Погружение в мир ароматов Набокова: Где слова встречаются с запахами»
Литературно-ароматная встреча с коллекционером Ольгой Костюковой в Международном центре реставрации (село Рождествено).
20 апреля в 12:00 Экскурсия по залу Набокова Литературного музея Пушкинского дома (набережная Макарова, 4)
20 апреля в 18:00 «Особенности ранней прозы Владимира Набокова и специфика неопубликованного»
Лекция филолога Зои Потаповой в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
21 апреля в 18:00 «Увлекательные контексты рассказа Владимира Набокова «Картофельный Эльф»: Джованни Боккаччо и Оскар Уайльд»
Лекция Федора Двинятина и Андрея Аствацатурова в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
22 апреля в 18:00 «Набоковские земли: карта литературных сокровищ»
Лекция научного сотрудника «Рождествено» Татьяны Исаевой в Музее Набокова (Большая Морская, 47).
23 апреля в 12:00 «Классические техники фотопечати. Хранение, консервация и реставрация фотодокументов»
Лекция-мастер класс художников-реставраторов Анны Асеевой и Марии Серовой в Международном центре реставрации (село Рождествено).
23 апреля в 14:00 «"Такие совершенные слова": Владимир Набоков в иллюстрациях Г. А. В. Траугот»
Открытие выставки в Международном центре реставрации (село Рождествено).
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 и 22 апреля Обзорные экскурсии по Музею Набокова.
Музей-усадьба «Рождествено»
Набоковский фестиваль стартует 10 апреля. Программа, актуальная информация о площадках, регистрация и билеты на события доступны по ссылке.
12+
Комментарии (0)