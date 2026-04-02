Лекция Двинятина и Аствацатурова, читка Театра Ленсовета и литературно-ароматная встреча: третий Набоковский фестиваль пройдет в Петербурге и селе Рождествено

127-летие Владимира Набокова отметят с 10 по 23 апреля.

22 апреля исполнится 127 лет со дня рождения Владимира Набокова. К памятной дате в Петербурге и Ленобласти в третий раз пройдет Набоковский фестиваль. Среди событий — лекция Андрея Аствацатурова и Федора Двинятина о связях набоковского рассказа «Картофельный Эльф» с Боккаччо и Уайльдом, читка композиции из текстов берлинского периода от актеров Театра имени Ленсовета и мастер-класс по созданию экслибриса в центре реставрации при музее-усадьбе «Рождествено».

Первый Набоковский фестиваль прошел к 125-летию автора в 2024-м. В событиях участвовали четыре музея, три вуза, один колледж и реставрационный центр.

В этом году площадками станут дом-музей писателя на Большой Морской, усадьба «Рождествено» (Гатчинский район) и Пушкинский Дом. Фестиваль продлится с 10 по 23 апреля.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

11 апреля в 18:00 «От ранних поэм В. Сирина до «Супермена» Nabokov’a. Открытия в архивах Владимира Набокова последних лет»

Лекция исследователя и переводчика Андрея Бабикова в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

13 апреля в 14:00 Композиция «Случайность»

Читка артистов Театра имени Ленсовета в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

14 и 21 апреля в 15:00 «Убедительное доказательство: Набоковы в науке»

Экскурсия по Музею Набокова (Большая Морская, 47).

15 апреля в 18:00 «Семейные ценности Набоковых»

Лекция филолога Наталии Менкиной в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

16 апреля в 18:00 «Скрытый узор родства»: семья Рукавишниковых»

Лекция заведующей «Рождествено». Ирины Авикайнен в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

17 апреля в 18:00 «Набоков. Лаб. Выставка-расследование»

Вернисаж выставки в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

18 апреля в 12:00 и 15:00 Экскурсия по усадьбе «Рождествено»

18 апреля в 12:00 Мастер-класс «Экслибрис» в Международном центре реставрации (село Рождествено).

18 апреля в 13:00 «Машенька»: автор и герой как антагонисты внутри воспоминания»

Лекция старшего научного сотрудника «Рождествено» Данилы Сергеева в Международном центре реставрации (село Рождествено).

18 апреля в 14:00 «Погружение в мир ароматов Набокова: Где слова встречаются с запахами»

Литературно-ароматная встреча с коллекционером Ольгой Костюковой в Международном центре реставрации (село Рождествено).

20 апреля в 12:00 Экскурсия по залу Набокова Литературного музея Пушкинского дома (набережная Макарова, 4)

20 апреля в 18:00 «Особенности ранней прозы Владимира Набокова и специфика неопубликованного»

Лекция филолога Зои Потаповой в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

21 апреля в 18:00 «Увлекательные контексты рассказа Владимира Набокова «Картофельный Эльф»: Джованни Боккаччо и Оскар Уайльд»

Лекция Федора Двинятина и Андрея Аствацатурова в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

22 апреля в 18:00 «Набоковские земли: карта литературных сокровищ»

Лекция научного сотрудника «Рождествено» Татьяны Исаевой в Музее Набокова (Большая Морская, 47).

23 апреля в 12:00 «Классические техники фотопечати. Хранение, консервация и реставрация фотодокументов»

Лекция-мастер класс художников-реставраторов Анны Асеевой и Марии Серовой в Международном центре реставрации (село Рождествено).

23 апреля в 14:00 «"Такие совершенные слова": Владимир Набоков в иллюстрациях Г. А. В. Траугот»

Открытие выставки в Международном центре реставрации (село Рождествено).

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 и 22 апреля Обзорные экскурсии по Музею Набокова.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музейного агентства Ленинградской области

Музей-усадьба «Рождествено»

Набоковский фестиваль стартует 10 апреля. Программа, актуальная информация о площадках, регистрация и билеты на события доступны по ссылке.

12+

