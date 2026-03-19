В Петербурге пройдут первые «Аронзоновские чтения» — конференция, целиком посвященная поэту Леониду Аронзону

21 марта департамент филологии НИУ ВШЭ в Петербурге приглашает на «Аронзоновские чтения». Исследовательская конференция, целиком посвященная поэту Леониду Аронзону, пройдет в Петербурге впервые. О наследии представителя ленинградского андеграунда расскажут кинорежиссер Максим Якубсон, поэты Валерий Шубинский и Данила Давыдов, литературоведы и критики.

Леонид Аронзон родился и провел жизнь в Ленинграде. В своем творчестве он сторонился доминирующих эстетик официальной и неофициальной поэзии. Его ближайшее окружение составляли художник Евгений Михнов-Войтенко, поэты Александр Альтшуллер, Владимир Эрль и Александр Миронов. Аронзон погиб в 1970 году при трагических и не до конца проясненных обстоятельствах во время путешествия в Узбекистан — литератору был 31 год.

При жизни он не напечатал ни одного стихотворения, не считая нескольких детских. Первую его книгу составила поэтесса Елена Шварц. В 1985 году эта книга, существовавшая как приложение к самиздатскому журналу «Часы», вышла в Иерусалиме, а уже в 1994-м — в Петербурге. После гибели Аронзона его поэзия была для молодых ленинградских поэтов альтернативой пути Бродского.

ПРОГРАММА «АРОНЗОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ»

Высшая Школа Экономики, аудитория 402 / набережная канала Грибоедова, 123

12:00 Открытие конференции

12:10–13:30

Валерий Шубинский. Аронзоновский текст в поэзии 1970–2000-х годов: оммажи и отсылки;

Данила Давыдов. Стратегии потенциальной подцензурности: как сделан «Кран» Аронзона (онлайн);

Максим Якубсон. Валаам: Человек, Остров, Стихотворение.

13:30–14:00 Перерыв

14:00–15:00

Жанна Сизова. «Сопротивление раем» в поэзии Леонида Аронзона;

Татьяна Ковалькова. Леонид Аронзон: рай без воскресения.

15:00–16:00 Обед

16:00–17:20

Василиса Шливар. Телесность в поэзии Л. Аронзона;

Ольга Цехновицер. «Кипа предсмертных записок» — это жанр;

Данил Швед. «Больные»: Франц Кафка и Леонид Аронзон.

17:20–17:40 Перерыв

17:40–18:40

Антон Азаренков. Леонид Аронзон и израильская диаспора: случай Анны Горенко;

Татьяна Никольская. Хвост и Аронзон.

В конце чтений — общая дискуссия.

Конференция стартует 21 марта в 12:00 на набережной канала Грибоедова, 123. Вход по регистрации.

16+