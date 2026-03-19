В Петербурге пройдут первые «Аронзоновские чтения» — конференция, целиком посвященная поэту Леониду Аронзону

О религиозности, телесности и сходствах ленинградского андеграунда с Францем Кафкой расскажут 21 марта в НИУ ВШЭ.
Леонид Аронзон
21 марта департамент филологии НИУ ВШЭ в Петербурге приглашает на «Аронзоновские чтения». Исследовательская конференция, целиком посвященная поэту Леониду Аронзону, пройдет в Петербурге впервые. О наследии представителя ленинградского андеграунда расскажут кинорежиссер Максим Якубсон, поэты Валерий Шубинский и Данила Давыдов, литературоведы и критики.
Леонид Аронзон родился и провел жизнь в Ленинграде. В своем творчестве он сторонился доминирующих эстетик официальной и неофициальной поэзии. Его ближайшее окружение составляли художник Евгений Михнов-Войтенко, поэты Александр Альтшуллер, Владимир Эрль и Александр Миронов. Аронзон погиб в 1970 году при трагических и не до конца проясненных обстоятельствах во время путешествия в Узбекистан — литератору был 31 год.
При жизни он не напечатал ни одного стихотворения, не считая нескольких детских. Первую его книгу составила поэтесса Елена Шварц. В 1985 году эта книга, существовавшая как приложение к самиздатскому журналу «Часы», вышла в Иерусалиме, а уже в 1994-м — в Петербурге. После гибели Аронзона его поэзия была для молодых ленинградских поэтов альтернативой пути Бродского.
ПРОГРАММА «АРОНЗОНОВСКИХ ЧТЕНИЙ»
Высшая Школа Экономики, аудитория 402 / набережная канала Грибоедова, 123
12:00 Открытие конференции
12:10–13:30
- Петр Казарновский. «Уравновешенный письмом»: семантико-синтаксические структуры в построении поэтических текстов Леонида Аронзона;
- Валерий Шубинский. Аронзоновский текст в поэзии 1970–2000-х годов: оммажи и отсылки;
- Данила Давыдов. Стратегии потенциальной подцензурности: как сделан «Кран» Аронзона (онлайн);
- Максим Якубсон. Валаам: Человек, Остров, Стихотворение.
13:30–14:00 Перерыв
14:00–15:00
- Софья Зайцева. Р. Мандельштам, Л. Аронзон, А. Морев. Неподцензурная культура Ленинграда как пространство коллективной памяти (онлайн);
- Жанна Сизова. «Сопротивление раем» в поэзии Леонида Аронзона;
- Татьяна Ковалькова. Леонид Аронзон: рай без воскресения.
15:00–16:00 Обед
16:00–17:20
- Феликс Якубсон. Религиозность Аронзона;
- Василиса Шливар. Телесность в поэзии Л. Аронзона;
- Ольга Цехновицер. «Кипа предсмертных записок» — это жанр;
- Данил Швед. «Больные»: Франц Кафка и Леонид Аронзон.
17:20–17:40 Перерыв
17:40–18:40
- Ольга Федорова. На грани гармонии и додекафонии: стих Леонида Аронзона и Елены Шварц в контексте ленинградского андеграунда;
- Антон Азаренков. Леонид Аронзон и израильская диаспора: случай Анны Горенко;
- Татьяна Никольская. Хвост и Аронзон.
В конце чтений — общая дискуссия.
Конференция стартует 21 марта в 12:00 на набережной канала Грибоедова, 123. Вход по регистрации.
