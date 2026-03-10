Исигуро, Грегори, Осман и еще тысячи писателей выпустили «пустую» книгу в знак борьбы за авторские права в эпоху ИИ

Около 10000 писателей, включая Кадзуо Исигуро, Филиппу Грегори и Ричарда Османа, присоединились к кампании за защиту прав на свои тексты. Авторы опубликовали «пустую» книгу в знак борьбы с использованием их работ компаниями, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, без разрешения.

Экземпляры книги распространят на Лондонской книжной ярмарке 10 марта, ровно за неделю до того, как правительство Великобритании обнародует оценку, во сколько экономике обойдутся изменения в законе об авторском праве. 18 марта министры должны опубликовать финансовые расчеты и отчет о ходе консультаций по реформе.

Британские художники с возмущением отреагировали на основное предложение правительства, выдвинутое в ходе консультаций. Компании, который занимаются разработкой ИИ, смогут использовать защищенные авторским правом произведения без разрешения владельца — за исключением случаев, когда владелец дал понять, что хочет отказаться от этого процесса. Представители творческих профессий, включая Элтона Джона, выступили против смягчения законодательства об авторском праве.

Организатор издания Эд Ньютон-Рекс, композитор и активист, считает, что индустрия искусственного интеллекта построена на украденных работах, взятых без разрешения или оплаты. «Это не преступление без жертв — генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьей работе он обучается, лишая их средств к существованию. Правительство должно защитить творческих людей Великобритании и отказаться от легализации кражи творческих работ компаниями, занимающимися ИИ», — приводит его слова The Guardian.

Единственное содержание «пустой» книги — список имен ее авторов. На задней стороне написано: «Правительство Великобритании не должно легализовать кражу книг в интересах компаний, занимающихся искусственным интеллектом».

На Лондонской книжной ярмарке издатели запустят инициативу по лицензированию ИИ. Некоммерческая отраслевая организация Publishers' Licensing Services создает схему коллективного лицензирования и приглашает представителей отрасли присоединиться к ней, предполагая, что это обеспечит законный доступ к произведениям.