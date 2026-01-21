Яков Гордин выступит с лекцией о мифах вокруг декабристов

Лекция «Декабристы: мифы и реальность» состоится 22 января в Малом зале Филармонии.
Яков Гордин — историк и публицист, соредактор журнала «Звезда», а еще многолетний друг Иосифа Бродского. В 1989 году издали монографию Гордина «Мятеж реформаторов», в которой он подробно воспроизводит события восстания 1825 года. С тех пор историк и публицист последовательно анализирует публичную память о декабристах: например, шесть лет назад он выступал с критикой исторического блокбастера «Союз спасения».
На лекции 22 января исследователь расскажет о меняющихся со временем трактовках восстания 14 декабря 1825 года. Гордин задается вопросом о том, как менялось отношение к декабристам: когда и почему их идеализировали или, наоборот, «разоблачали» как государственных преступников и безответственных фантазеров.
Все слушатели лекции смогут посетить выставку «Звезда пленительного счастья», посвященную 50-летию драматического фильма Владимира Мотыля и 200-летию событий на Сенатской площади. Среди экспонатов — предметы, принадлежавшие декабристам: чернильный прибор Николая Бестужева, книга (французский роман) Кондратия Рылеева, брошь Василия Тизенгаузена, выкованная из сегмента кандальной цепи. Также посетители увидят костюмы героев фильма «Звезда пленительного счастья», эскизы мизансцен и использованный в картине реквизит. Место выставки — фойе Малого зала — тоже неслучайно: это бывший Дом Энгельгардта, в котором бывали и декабристы, и участники суда над ними.
Выступление Якова Гордина станет первым мероприятием в просветительской программе проекта. На следующих лекциях музыковед Михаил Алейников расскажет о музыке в жизни Николая I и декабристов, а историк Татьяна Кудрявцева — о женах декабристов в истории, литературе и памяти.
Лекция «Декабристы: мифы и реальность» начнется в 16:00. Билеты доступны на сайте филармонии.
