Яков Гордин выступит с лекцией о мифах вокруг декабристов

Яков Гордин — историк и публицист, соредактор журнала «Звезда», а еще многолетний друг Иосифа Бродского. В 1989 году издали монографию Гордина «Мятеж реформаторов», в которой он подробно воспроизводит события восстания 1825 года. С тех пор историк и публицист последовательно анализирует публичную память о декабристах: например, шесть лет назад он выступал с критикой исторического блокбастера «Союз спасения».

На лекции 22 января исследователь расскажет о меняющихся со временем трактовках восстания 14 декабря 1825 года. Гордин задается вопросом о том, как менялось отношение к декабристам: когда и почему их идеализировали или, наоборот, «разоблачали» как государственных преступников и безответственных фантазеров.