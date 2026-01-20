Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Детские стихи ученицы Ильи Репина, карта Ингрии XVIII века и автограф Сергея Дягилева: «Литфонд» проводит торги в Петербурге

Редкие книги, автографы, исторические документы, фотографии и географические карты представят на аукционе 22 января в петербургском отделении «Литфонда».

Мария Шретер. Книжка про мальчика Никса. 1911
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Мария Шретер. Книжка про мальчика Никса. 1911

Впервые выставят на торги библиофильскую редкость — «Книжку про мальчика Никса» художницы Марии Шретер. Иллюстрированный сборник стихов о мальчике и окружающих его взрослых издан в 1911 году в Петербурге. Это первая книга Шретер — художницы, поэтессы и ученицы Ильи Репина. Ставки начнут от 45 тысяч рублей.

Еще одно ценное издание — «История русского балета. От XVII века до “Русского балета” Дягилева» с автографом самого антрепренера «Русских сезонов». Книгу историка и теоретика балета Сергея Лифаря опубликовали на русском в 1945 году в Париже. На старте экземпляр с автографом Дягилева оценивают в 65 тысяч рублей.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

На аукционе представят исторические карты Ингрии, Петербурга и течения реки Невы, созданные в XVIII веке в Европе. Стартовая цена варьируется от 130 до 160 тысяч.

Самый дорогой лот предстоящих торгов тоже топографический: от 220 тысяч начинаются ставки на английскую карту России 1676 года из последнего издания Атласа Джона Спида, созданную Фрэнсисом Лэмбом. Гравюру на меди с ручной акварельной подкраской произвели в лондонской мастерской Basset & Chiswell. Лэмб, стремясь обновить издание и сделать его конкурентоспособным по отношению к голландским атласам, аккуратно воспроизвел Tabula Russiae Хесселя Герритса, традиционно связываемую с царем Федором Годуновым.

Маттеус Зойтер и Робер Оттенс. Новое и точное изображение города Санкт-Петербурга, созданного императором Петром Алексеевичем в устье реки Невы
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Маттеус Зойтер и Робер Оттенс. Новое и точное изображение города Санкт-Петербурга, созданного императором Петром Алексеевичем в устье реки Невы. Амстердам, 1725

Ингерманландия или Ингрия. Нюрнберг, 1734
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Ингерманландия или Ингрия. Нюрнберг, 1734

В каталоге классических изданий ХХ века выделяется «Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина» в шести томах, выпущенное к столетию со дня гибели поэта. Пять томов из шести вышли в свет в 1936 году, а последний был напечатан только в 1938 году. Комплект представят в оригинальных футлярах и с вкладышем-закладкой. Ставки начинаются от 30 тысяч рублей.

Всего петербургский аукцион 22 января насчитывает 257 лотов. Полную информацию об архивных редкостях можно найти на странице торгов.

12+

Читайте также: От «Поляндрии» до «Гудвина»: 10 детских издательств из Петербурга, на книги которых стоит обратить внимание

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: