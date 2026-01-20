Детские стихи ученицы Ильи Репина, карта Ингрии XVIII века и автограф Сергея Дягилева: «Литфонд» проводит торги в Петербурге

Редкие книги, автографы, исторические документы, фотографии и географические карты представят на аукционе 22 января в петербургском отделении «Литфонда».
Мария Шретер. Книжка про мальчика Никса. 1911
Впервые выставят на торги библиофильскую редкость — «Книжку про мальчика Никса» художницы Марии Шретер. Иллюстрированный сборник стихов о мальчике и окружающих его взрослых издан в 1911 году в Петербурге. Это первая книга Шретер — художницы, поэтессы и ученицы Ильи Репина. Ставки начнут от 45 тысяч рублей.
Еще одно ценное издание — «История русского балета. От XVII века до “Русского балета” Дягилева» с автографом самого антрепренера «Русских сезонов». Книгу историка и теоретика балета Сергея Лифаря опубликовали на русском в 1945 году в Париже. На старте экземпляр с автографом Дягилева оценивают в 65 тысяч рублей.
На аукционе представят исторические карты Ингрии, Петербурга и течения реки Невы, созданные в XVIII веке в Европе. Стартовая цена варьируется от 130 до 160 тысяч.
Самый дорогой лот предстоящих торгов тоже топографический: от 220 тысяч начинаются ставки на английскую карту России 1676 года из последнего издания Атласа Джона Спида, созданную Фрэнсисом Лэмбом. Гравюру на меди с ручной акварельной подкраской произвели в лондонской мастерской Basset & Chiswell. Лэмб, стремясь обновить издание и сделать его конкурентоспособным по отношению к голландским атласам, аккуратно воспроизвел Tabula Russiae Хесселя Герритса, традиционно связываемую с царем Федором Годуновым.
В каталоге классических изданий ХХ века выделяется «Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина» в шести томах, выпущенное к столетию со дня гибели поэта. Пять томов из шести вышли в свет в 1936 году, а последний был напечатан только в 1938 году. Комплект представят в оригинальных футлярах и с вкладышем-закладкой. Ставки начинаются от 30 тысяч рублей.
Всего петербургский аукцион 22 января насчитывает 257 лотов. Полную информацию об архивных редкостях можно найти на странице торгов.
