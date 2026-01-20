Детские стихи ученицы Ильи Репина, карта Ингрии XVIII века и автограф Сергея Дягилева: «Литфонд» проводит торги в Петербурге

Впервые выставят на торги библиофильскую редкость — «Книжку про мальчика Никса» художницы Марии Шретер. Иллюстрированный сборник стихов о мальчике и окружающих его взрослых издан в 1911 году в Петербурге. Это первая книга Шретер — художницы, поэтессы и ученицы Ильи Репина. Ставки начнут от 45 тысяч рублей.

Еще одно ценное издание — «История русского балета. От XVII века до “Русского балета” Дягилева» с автографом самого антрепренера «Русских сезонов». Книгу историка и теоретика балета Сергея Лифаря опубликовали на русском в 1945 году в Париже. На старте экземпляр с автографом Дягилева оценивают в 65 тысяч рублей.