Петербуржцы вошли в число самых читающих: в среднем по 13 книг за год

В среднем россияне прочитали или прослушали около девяти книг за 2025 год. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного обществом «Знание» совместно с ВЦИОМ.

Наиболее активными читателями оказались жители двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах средний показатель составил 13 книг в год. Более высокий интерес к книгам также зафиксирован у россиян с высшим образованием — в этой группе в среднем читают по 11 произведений.

Согласно опросу, 62% респондентов за год прочитали или прослушали хотя бы одну книгу. При этом 7% участников исследования сообщили, что осилили 30 книг и более, 4% — не менее 50, а 2% признались, что за год познакомились более чем со 100 произведениями.

Почти половина опрошенных читали в первую очередь для отдыха и удовольствия — так ответили 49% участников. Еще 36% рассматривали чтение как способ саморазвития и расширения кругозора, а 10% использовали книги в рабочих или учебных целях.

Отдельное внимание в исследовании уделено роли чтения в личных отношениях. Для 38% россиян важно, чтобы партнер или супруг интересовался книгами. Особенно часто такую позицию высказывали жители Москвы и Санкт-Петербурга, люди с высшим образованием и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее мы рассказывали, что самой похищаемой книгой в «Читай-городе» в 2025 году стало «Благословение небожителей».