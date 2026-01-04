Самой похищаемой книгой в «Читай-городе» в 2025 году стало «Благословение небожителей»

Антирейтинг возглавили китайская проза и манхва. Чаще всего из магазинов исчезали серии Мосян Тунсю — «Магистр дьявольского культа» и «Благословение небожителей». Вторую строчку заняли антиутопии и темное фэнтези, в том числе роман «1984» и манга «Берсерк».

На третьем месте находятся книги по саморазвитию и программированию. Среди наиболее часто пропадавших изданий в этой категории — «Атомные привычки», «Богатый папа, бедный папа» и «Грокаем алгоритмы».

Что смотреть, слушать, читать и вспоминать на каникулах, а также чего ждать от грядущего 2026-го: рассказываем в нашем материале.