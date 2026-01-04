Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Самой похищаемой книгой в «Читай-городе» в 2025 году стало «Благословение небожителей»

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги 2025 года и назвала книги и жанры, которые чаще всего исчезали с полок ее филиалов.

Utoimage / Shutterstock.com

Антирейтинг возглавили китайская проза и манхва. Чаще всего из магазинов исчезали серии Мосян Тунсю — «Магистр дьявольского культа» и «Благословение небожителей». Вторую строчку заняли антиутопии и темное фэнтези, в том числе роман «1984» и манга «Берсерк».

На третьем месте находятся книги по саморазвитию и программированию. Среди наиболее часто пропадавших изданий в этой категории — «Атомные привычки», «Богатый папа, бедный папа» и «Грокаем алгоритмы».

