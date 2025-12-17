Литература в век клипового мышления: как прошла встреча Samsung Electronics и сообщества Noôdome

Эксперты обсудили, как цифровая среда влияет на способы чтения, какие привычки формирует у пользователей короткий контент и какие решения помогают современному человеку взаимодействовать с литературой более осознанно.
Участники встречи обратили внимание на растущую фрагментарность восприятия текста и на то, как новые поколения комбинируют классические форматы с сетевыми и визуальными. Модератор встречи, поэт и куратор литературных проектов Татьяна Стоянова точно сформулировала главный вызов времени: внимание сегодня — хрупкий ресурс, а вдумчивое чтение требует новых форм поддержки.
Одним из таких инструментов стало приложение «Samsung Живые страницы». Это не «краткое содержание» и не пересказ — приложение сочетает полный текст произведений с интеллектуальными сценариями чтения — «Герои», «Карта отношений», «Ход времени», «Судьбы», «Места», «Маршруты». Модули позволяют отслеживать связи персонажей, сопоставлять эпизоды, понимать исторический контекст и буквально «видеть» структуру произведения. Такой подход делает чтение более структурированным и снижает порог входа в текст — особенно в условиях цифровой фрагментарности. По словам Сергея Певнева, вице-президента Samsung Electronics по странам СНГ, приложение позволяет заново открыть знакомые произведения и глубже погрузиться в новые.
Эксперты отметили, что cреди молодежи все большую популярность набирают визуальные и сетевые форматы — комиксы, графические романы, веб-романы и фанфики, при этом современный читатель нуждается в инструментах навигации по сложному тексту. Фёкла Толстая, руководитель проекта и группы Tolstoy Digital, подчеркнула: «Мы помещаем классику в привычный современному человеку интерфейс, где можно выстраивать навигацию по тексту через героев, реальные карты и таймлайн. Так мы открываем читателям другие двери для входа в текст».
Писатели и педагоги подтвердили: когда текст начинает «отзываться» на личные вопросы читателя, он снова становится живым. Антон Скулачев, учитель литературы и руководитель «Гильдии словесников», сравнил такое чтение с путешествием, в которое можно войти с любой точки, а писатели Надя Алексеева и Евгений Водолазкин отметили, что функционал приложения полезен не только читателям, но и самим авторам.
