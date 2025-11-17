Лев Лурье представит в «Подписных изданиях» второй сборник о Сергее Довлатове по итогам «Дня Д»

20 ноября в книжном «Подписные издания» состоится презентация очередного сборника «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2024». Его представит составитель, почетный петербургский краевед и главный носитель локальной идентичности, историк, автор путеводителя по Ленинграду Довлатова (и многократный лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Лев Лурье. Модератор встречи — журналист, руководитель фестиваля «День Д» и редактор книги Анастасия Принцева.

Внутри второго тома (фрагмент из первого читаем здесь) — доклады и выступления, собранные на фестивале-посвящении Довлатову за 2020-2024 годы. Материалы охватывают широкий спектр тем и разных аспектов советской жизни и ленинградской действительности, в том числе мощный пласт городской катакомбной культуры.

Напомним, «День Д» проходит ежегодно в Петербурге на различных площадках в честь Сергея Довлатова. Это не только мемориальное событие, которое объединяет писателей, журналистов, краеведов и другую культурную интеллигенцию вокруг фигуры писателя, но и пытается воссоздать атмосферу довлатовской эпохи. Событие проводится с 2016 года по инициативе Льва Лурье и начиналось как краудфандинговый эксперимент, постепенно расширяясь до городского уровня. Благодаря фестивалю был установлен памятник Сергею Довлатову вблизи его дома на Рубинштейна, 23. В 2026 году состоится юбилейный 10 сезон, который посвятили 85-летию писателя.

