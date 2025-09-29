Находка дня: в Великобритании обнаружили 3 неизданных текста Вирджинии Вулф

Три рассказа образуют единую шуточную псевдобиографию подруги Вирджинии Вулф — Мэри Виолет Дикинсон. Действие в них разворачивается то в аристократических кругах Великобритании, то в Японии (включая путешествие на спине кита). Долгое время цикл рассказов под названием «Life of Violet» считался утерянным, пока более 80 лет спустя его не обнаружила исследовательница творчества писательницы, профессор Университета Теннесси Урмила Сешагири. Все это время рукопись хранилась в британском поместье Лонглит в Уилтшире, где сейчас находится архив Виолет Дикинсон. Изначально находясь в поисках дневников Вирджинии Вулф, Сешагири нашла цикл, подписанный настоящей фамилией писательницы — Стивен. Об этом сообщает издание The Guardian.

Со слов Урмилы Сешагири, «"Жизнь Вайолет" «показывает нам Вулф, которая могла бы быть. Выдумщица, разрушающая культурное наследие патриархата посредством чарующих, сюрреалистических невероятностей, а не философии или истории».

Исследовательница также добавила, что в фантасмагорических рассказах, написанных задолго до главных произведений писательницы, уже встречаются знаменитые образы из «Орландо» и эссе «Своя комната».