В коммуналке Довлатова на Рубинштейна, 23 запускают спектакль-экскурсию «Не прощаюсь, звони!»

В Музее коммунального быта «Квартира Сергея Довлатова» придумали интерактивный формат на стыке экскурсии, спектакля и квеста по жизни и творчеству писателя.
28 сентября в музее-квартире Сергея Довлатова на Рубинштейна, 23 состоится премьера камерного проекта «Не прощаюсь, звони!», который объединит форматы квеста, интерактивного спектакля и экскурсии. Все ради погружения в атмосферу коммунальной квартиры, где писатель жил в 1940–1970-е годы. Через быт коммуналки раскрываются судьба и характер Довлатова: его любовь, поиски себя, литературные эксперименты и эмиграция в Америку.
Автор идеи Ольга Петрова, режиссер Алена Бояринцева и основатели музея Алексей Фолкард и Иван Эйхенбаум сделали ставку на эффект тотального присутствия: звуки, запахи и подлинные артефакты советского времени вместе с отрывками из прозы и писем писателя создают ощущение «сна наяву».
«Главную роль ведущего по этому сну-спектаклю, экскурсии играет актер Никита Румянцев. Он проведет зрителей сквозь разные комнаты музея: каждая — как отдельный сон и новая глава биографии Довлатова. Также в спектакле, экскурсии присутствуют интерактивные элементы аудиоспектакля, в котором приняли участие такие актеры, как Владимир Кустов, Иван Пинженин, Алиса Щедловская, Ксения Плюснина», — рассказали в музее.
Особенность проекта — камерность: в квартиру допускают группы до 20 человек, чтобы сохранить атмосферу личного присутствия. После премьерных показов спектакль будет идти в течение всего года, а каждое представление завершится чаепитием и неформальным разговором с создателями и актерами.
Музей-квартира Сергея Довлатова — культурно-просветительский проект, основанный в 2022 году Алексеем Фолкардом и Иваном Эйхенбаумом. Он размещен в оригинальной коммунальной квартире №34 бывшего доходного дома Петербургской купеческой управы (его построили в 1911-1912 годах по проекту архитектора Александра Барышникова) на Рубинштейна, 23, где Сергей Довлатов жил с 1944 по 1972 год. Сохранились некоторые подлинные элементы, например, зеленая изразцовая печь, которую топил сам писатель, люстра и сундук. А недавно в экспозиции появились копии домовых книг этой и других квартир дома №23 по улице Рубинштейна, а также подлинные фотографии Довлатова. Ключевая концепция музея — интерактивность. Здесь можно трогать предметы, открывать шкафы, брать в руки вещи той эпохи. Среди них: печатная машинка «Ундервуд», стиральная «Рига 55», чугунный утюг, металлическая кровать — подобная ей, как утверждают экскурсоводы, была и у писателя, и даже «небольшой бюст Ильича». Экспозиция состоит из комнаты Сергея Довлатова, в которой воссоздана обстановка благодаря подлинным или соответствующим эпохе артефактам. Музей работает ежедневно с 13:00 до 19:00 по предварительной записи.
