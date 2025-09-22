В коммуналке Довлатова на Рубинштейна, 23 запускают спектакль-экскурсию «Не прощаюсь, звони!»

28 сентября в музее-квартире Сергея Довлатова на Рубинштейна, 23 состоится премьера камерного проекта «Не прощаюсь, звони!», который объединит форматы квеста, интерактивного спектакля и экскурсии. Все ради погружения в атмосферу коммунальной квартиры, где писатель жил в 1940–1970-е годы. Через быт коммуналки раскрываются судьба и характер Довлатова: его любовь, поиски себя, литературные эксперименты и эмиграция в Америку.

Автор идеи Ольга Петрова, режиссер Алена Бояринцева и основатели музея Алексей Фолкард и Иван Эйхенбаум сделали ставку на эффект тотального присутствия: звуки, запахи и подлинные артефакты советского времени вместе с отрывками из прозы и писем писателя создают ощущение «сна наяву».

«Главную роль ведущего по этому сну-спектаклю, экскурсии играет актер Никита Румянцев. Он проведет зрителей сквозь разные комнаты музея: каждая — как отдельный сон и новая глава биографии Довлатова. Также в спектакле, экскурсии присутствуют интерактивные элементы аудиоспектакля, в котором приняли участие такие актеры, как Владимир Кустов, Иван Пинженин, Алиса Щедловская, Ксения Плюснина», — рассказали в музее.