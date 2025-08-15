Лев Лурье, Александр Скидан, показ фильма Киры Муратовой и квизы: объявлена программа девятого «Дня Д»

С 30 по 31 августа в Петербурге пройдет девятый ежегодный «День Д» — фестиваль, посвященный Сергею Довлатову и времени, в котором писатель жил. Тема этого года — «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни».

Проект соберет масштабную программу, события которой пройдут на 14 локациях города: «Сообщество» Новой Голландии, баре «Фонтанка-69», на Рубинштейна, 23, в Сквере Довлатова, рестобаре «Глагол», «Буквоеде», Poems, на филфаке СПбГУ, в «Порядке слов», на «Ленфильме», в «Полутора комнатах», в Музее театрального и музыкального искусства, кабаке «Вчера и навсегда» и в Лермонтовке.

В параллельной программе — лекция о питейной культуре Нью-Йорка в контексте Бродского и Довлатова в «Полутора комнатах» от сотрудников музея Анны Мельниковой и Ивана Оносова, детективный квест от Театрального музея и театральная читка во «Вчера и навсегда».

В дни фестиваля пройдет Рюмочный ход с шотами по 100 рублей (по кодовой фразе «Выпьем за Сережу») в барах города. Среди них — Фонтанка-69; Poems; рестобар «Глагол»; кабаре «Шум»; бар «Вчера и навсегда»; «Косуля»; «Рюмочная в Бутылке»; «Залив на Некрасова»; бар «Компромат»; рюмочная «У Ларисы»; гастробар O.People; Чайный дом; бар Mister Rowdy and Co; ресторан O!Cuba; клуб «Мёд»; бар «Психоленинград»; бар Last Angel; бар Glitter.