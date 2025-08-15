Лев Лурье, Александр Скидан, показ фильма Киры Муратовой и квизы: объявлена программа девятого «Дня Д»

В этом году организаторы утверждают: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда».
"Познавая белый свет"
С 30 по 31 августа в Петербурге пройдет девятый ежегодный «День Д» — фестиваль, посвященный Сергею Довлатову и времени, в котором писатель жил. Тема этого года — «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни».
Проект соберет масштабную программу, события которой пройдут на 14 локациях города: «Сообщество» Новой Голландии, баре «Фонтанка-69», на Рубинштейна, 23, в Сквере Довлатова, рестобаре «Глагол», «Буквоеде», Poems, на филфаке СПбГУ, в «Порядке слов», на «Ленфильме», в «Полутора комнатах», в Музее театрального и музыкального искусства, кабаке «Вчера и навсегда» и в Лермонтовке.
В параллельной программе — лекция о питейной культуре Нью-Йорка в контексте Бродского и Довлатова в «Полутора комнатах» от сотрудников музея Анны Мельниковой и Ивана Оносова, детективный квест от Театрального музея и театральная читка во «Вчера и навсегда».
В дни фестиваля пройдет Рюмочный ход с шотами по 100 рублей (по кодовой фразе «Выпьем за Сережу») в барах города. Среди них — Фонтанка-69; Poems; рестобар «Глагол»; кабаре «Шум»; бар «Вчера и навсегда»; «Косуля»; «Рюмочная в Бутылке»; «Залив на Некрасова»; бар «Компромат»; рюмочная «У Ларисы»; гастробар O.People; Чайный дом; бар Mister Rowdy and Co; ресторан O!Cuba; клуб «Мёд»; бар «Психоленинград»; бар Last Angel; бар Glitter.
Программа фестиваля
Лекторий в Новой Голландии:
- 30 августа, 12:00 — Андрей Арьев: «Сергей Довлатов: „Мне кажется, я всех так наглядно люблю“» (оффлайн и онлайн).
- 30 августа, 14:00 — Никита Елисеев: «Роальд Мандельштам и арефьевский круг» (оффлайн и онлайн).
- 30 августа, 16:00 — Анастасия Карлова. «Неофициальное искусство 1960-1970-х годов: художники круга Довлатова» (оффлайн и онлайн).
- 30 августа, 20:00 — Лев Лурье. «Ниши и окопы. Неофициальная культура в Ленинграде Толстикова и Романова» (только онлайн!).
«Фонтанка-69»:
Большой зал
- 30 августа, 16:00 — Спектакль «Бляха»
- 30 августа, 17:00 — Спектакль «Что я нажил»
- 30 августа, 19:30 — Слепой оркестр СПб + поэты: музыкально-поэтическая импровизация «Это город Ленинград»
Малый зал
- 30 августа, с 16:00 — фотосессия с пиджаком Сергея Довлатова от Юрия Молодковца
- 30 августа, с 16:00 — советские игры от «Игровата»
- 30 августа, с 16:00 — фотосессия «Сумка Бродского»
- 30 августа, с 16:00 — фотосессия «Пальто Довлатова»
Улица Рубинштейна, 23
- 30 августа, 11:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Кристиной Мальтинской
- 30 августа, 12:00 — Экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Иваном Петрухиным
- 30 августа, 12:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Мариной Бородиной
- 30 августа, 13:00 — Экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Татьяной Мучник
- 30 августа, 13:00 — Премьера спектакля Александра Савчука «Поймай Довлатова, если сможешь» (в квартире Довлатова)
- 30 августа, 14:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Мариной Бородиной
- 30 августа, 15:00 — Премьера спектакля Александра Савчука «Поймай Довлатова, если сможешь» (в квартире Довлатова)
- 30 августа, 15:00 — Довлатов-квест
- 30 августа, 16:00 — Экскурсия в комнаты Довлатова с чаепитием с Кристиной Мальтинской
- 30 августа, 16:00 — Экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Татьяной Мучник
- 30 августа, 17:00 — Довлатов-квест
- 30 августа, 18:00 — Экскурсия в комнаты Довлатова с чаепитием с Кристиной Мальтинской
- 30 августа, 18:00 — премьера экскурсии Дмитрия Черепанова «Царь стоял, я видел»
- 30 августа, 19:00 — Экскурсия «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Татьяной Мучник.
Сквер Довлатова (Загородный проспект, 15–17)
- 30 августа, 15:30 — Концерт/мастер-класс Апдай-Ка —перкуссионная шоу-группа Samba SPB
- 30 августа, 16:30 — Открытый микрофон
- 30 августа, 17:00 — «Заповедник»
- 30 августа, 17:30 — Джазовый концерт Аверин-Трио (Петр Гогитидзе — контрабас, Александр Зендер — саксофон, Георгий Аверин — барабаны).
Рестобар «Глагол»
Большой зал:
- 30 августа, 16:00 — Похмельное сочинение
- 30 августа, 17:00 — Пьяный диктант
- 30 августа, 18:00 — Подшитое буриме
- 30 августа, 19:00 — Вечер эмигрантской поэзии
Малый зал:
- 30 августа, 16:00 — Шахматный турнир от шахматного клуба «Кронверкские барсы»
- 30 августа, 18:00 — Мастер-классе по коллажной технике «Чемодан». Ведет Ирина Машина
"Гроссмейстер"
«Ленфильм»
Программа «Три тихих шедевра»
- 30 августа, 13:30 — Показ фильма «Гроссмейстер», режиссер Сергей Микаэлян, 1972. Сюжет рассказывает о жизни шахматиста Сергея Хлебникова (Андрей Мягков), чья карьера начинается с детской травмы — гибели отца после шахматного турнира. Став гроссмейстером, он жертвует личным счастьем с женой-переводчицей Леной (Лариса Малеванная) ради спортивных достижений. В камео — настоящие гроссмейстеры: Михаил Таль, Виктор Корчной, Марк Тайманов. Фильм долгое время пылился на полке из-за участия диссидента Корчного. Вновь известен он стал лишь в постсоветское время.
- 30 августа, 15:25 — Показ фильма «Познавая белый свет», режиссер Кира Муратова, 1980. На фоне строительства завода разворачивается история любовного треугольника между штукатуркой Любой (Нина Русланова), водителем Михаилом (Сергей Попов) и его соперником Николаем (Алексей Жарков). Это первый фильм Муратовой после 7-летней паузы и запрета ее работы «Долгие проводы».
- 30 августа, 17:05 — Показ фильма «Голос», режиссер Илья Авербах, 1982. Драма о кризисе кинопроизводства. Режиссер (Леонид Филатов) пытается завершить фильм, сталкиваясь с творческими и личными катастрофами: уходом оператора, конфликтом с композитором, болезнью актрисы Юлии (Наталья Сайко).
Фонтанка-69
- 31 августа, 15:00 — Лекция Светланы Бандуры «Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар»
- 31 августа, 16:00 — Презентация второго сборника «Вокруг Довлатова. Материалы чтений «Дня Д»»
- 31 августа, 17:00 — Большой благотворительный поэтический вечер в поддержку фонда AdVita
- 31 августа, 19:00 — Джазовый концерт Krewe Brass Band
Улица Рубинштейна, 23
- 31 августа, 11:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Кристиной Мальтинской
- 31 августа, 12:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Кристиной Мальтинской
- 31 августа, 13:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Мариной Бородиной
- 31 августа, 13:00–15:30 — Экскурсии «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Татьяной Мучник
- 31 августа, 15:00 — Довлатов-квест
- 31 августа, 15:00 — Экскурсия «Комнаты Довлатова: музей советского быта» с Поляком Сергеевым
- 31 августа, 16:00 — Экскурсия в комнаты Довлатова с чаепитием с Поляком Сергеевым
- 31 августа, 16:00–18:30 — Экскурсии «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Татьяной Мучник
- 31 августа, 17:00 — премьера экскурсии Дмитрия Черепанова «Царь стоял, я видел»
- 31 августа, 18:00 — Экскурсия в комнаты Довлатова с чаепитием с Поляком Сергеевым
- 31 августа, 18:00 — Довлатов-квест
- 31 августа, 18:00 — Парад фокстерьеров и возложение цветов к памятнику
- 31 августа, 19:00–21:30 — Экскурсии «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Татьяной Мучник
Рестобар «Глагол»
- 31 августа, 15:00 — Спектакль «Призрак счастья»
- 31 августа, 16:00 — Лекция Дмитрия Козлова «Холостой залп "Авроры" или как в 1970-х новая литература (не) попадала на страницы официальной печати»
- 31 августа, 18:00 — Премьера спектакля «Компромисс №8»
«День Д» в «Буквоеде» (Невский проспект, 46)
- 31 августа, 14:00 — Презентация книги «Ленинград Сергея Довлатова в объективе фотокамеры» с Андреем Арьевым и Игорем Сухих
- 31 августа,15:00 — Актёрские чтения
- 31 августа,15:00 — Акция “Будь здоров, школяр!” совместно с Почтой России: прямо в “Буквоеде” вы можете бесплатно получить открытку Дня Д, подписать ее и тут же бесплатно отправить, опустив в ящик “Почты России”.
- 31 августа, 15:30 — Довлатов-квиз (викторины и розыгрыши, а также мастер-класс по игре в "ЧГК"от двукратного обладателя "Хрустальной совы" Алексея Блинова)
- 31 августа, 17:00 — Интеллектуальная игра (ведущий — Алексей Блинов)
В честь дня рождения Довлатова и фестиваля «День Д» скидка 15% на все книги «Буквоеда» по промокоду «АБАНАМАТ» с 19 августа по 8 сентября.
Poems
- 31 августа, 12:00 — Поэзия барной стойки
- 31 августа, 14:00 — Самолекторий «Знаешь — делись»: доклады на околодовлатовские темы
- 31 августа, 15:00 — Драмеди «Я/Мы Довлатов»: довлатовские истории из жизни
Филологический факультет СПбГУ
- 31 августа, 15:00 — спектакль «Филфак-Вохра»
- 31 августа, 17:00 — спектакль «Филфак-Вохра»
Порядок слов
- 31 августа, 17:00 — Спецпоказ фильма «Ошибки юности» и онлайн-встреча с его режиссером Романом Фруманом (США). В обсуждении примет участие поэт и переводчик Александр Скидан.
18+
Комментарии (0)