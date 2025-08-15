Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Книги

Лев Лурье, Александр Скидан, показ фильма Киры Муратовой и квизы: объявлена программа девятого «Дня Д»

В этом году организаторы утверждают: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда».

"Познавая белый свет"
Производство киностудии «Ленфильм»

"Познавая белый свет"

С 30 по 31 августа в Петербурге пройдет девятый ежегодный «День Д» — фестиваль, посвященный Сергею Довлатову и времени, в котором писатель жил. Тема этого года — «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни».

Проект соберет масштабную программу, события которой пройдут на 14 локациях города: «Сообщество» Новой Голландии, баре «Фонтанка-69», на Рубинштейна, 23, в Сквере Довлатова, рестобаре «Глагол», «Буквоеде», Poems, на филфаке СПбГУ, в «Порядке слов», на «Ленфильме», в «Полутора комнатах», в Музее театрального и музыкального искусства, кабаке «Вчера и навсегда» и в Лермонтовке.

В параллельной программе — лекция о питейной культуре Нью-Йорка в контексте Бродского и Довлатова в «Полутора комнатах» от сотрудников музея Анны Мельниковой и Ивана Оносова, детективный квест от Театрального музея и театральная читка во «Вчера и навсегда».

В дни фестиваля пройдет Рюмочный ход с шотами по 100 рублей (по кодовой фразе «Выпьем за Сережу») в барах города. Среди них — Фонтанка-69; Poems; рестобар «Глагол»; кабаре «Шум»; бар «Вчера и навсегда»; «Косуля»; «Рюмочная в Бутылке»; «Залив на Некрасова»; бар «Компромат»; рюмочная «У Ларисы»; гастробар O.People; Чайный дом; бар Mister Rowdy and Co; ресторан O!Cuba; клуб «Мёд»; бар «Психоленинград»; бар Last Angel; бар Glitter.

Программа фестиваля

Лекторий в Новой Голландии:

«Фонтанка-69»:

Большой зал

Малый зал

​Улица Рубинштейна, 23 

Сквер Довлатова (Загородный проспект, 15–17)​

  • 30 августа, 15:30 — Концерт/мастер-класс Апдай-Ка —перкуссионная шоу-группа Samba SPB
  • 30 августа, 16:30 — Открытый микрофон
  • 30 августа, 17:00 — «Заповедник»
  • 30 августа, 17:30 — Джазовый концерт Аверин-Трио (Петр Гогитидзе — контрабас, Александр Зендер — саксофон, Георгий Аверин — барабаны)​.

Рестобар «Глагол»

Большой зал:

Малый зал:​​

  • 30 августа, 16:00 — Шахматный турнир от шахматного клуба «Кронверкские барсы»
  • ​​30 августа, 18:00 — Мастер-классе по коллажной технике «Чемодан». Ведет Ирина Машина​

Знакомьтесь, Spb Blind Orchestra — авангардные музыканты миксуют неоклассику с техно и следуют принципам Сергея Курехина

"Гроссмейстер"
"Ленфильм"

"Гроссмейстер"

«Ленфильм»

Программа «Три тихих шедевра» ​

  • 30 августа, 13:30 — Показ фильма «Гроссмейстер», режиссер Сергей Микаэлян, 1972. Сюжет рассказывает о жизни шахматиста Сергея Хлебникова (Андрей Мягков), чья карьера начинается с детской травмы — гибели отца после шахматного турнира. Став гроссмейстером, он жертвует личным счастьем с женой-переводчицей Леной (Лариса Малеванная) ради спортивных достижений. В камео — настоящие гроссмейстеры: Михаил Таль, Виктор Корчной, Марк Тайманов. Фильм долгое время пылился на полке из-за участия диссидента Корчного. Вновь известен он стал лишь в постсоветское время.
  • 30 августа, 15:25 — Показ фильма «Познавая белый свет», режиссер Кира Муратова, 1980. На фоне строительства завода разворачивается история любовного треугольника между штукатуркой Любой (Нина Русланова), водителем Михаилом (Сергей Попов) и его соперником Николаем (Алексей Жарков). Это первый фильм Муратовой после 7-летней паузы и запрета ее работы «Долгие проводы».
  • 30 августа, 17:05 — Показ фильма «Голос», режиссер Илья Авербах, 1982. Драма о кризисе кинопроизводства. Режиссер (Леонид Филатов) пытается завершить фильм, сталкиваясь с творческими и личными катастрофами: уходом оператора, конфликтом с композитором, болезнью актрисы Юлии (Наталья Сайко).
"Ленфильм"

Фонтанка-69

Улица Рубинштейна, 23

Рестобар «Глагол»

«День Д» в «Буквоеде» (​Невский проспект, 46)

  • ​31 августа​, 14:00 — Презентация книги «Ленинград Сергея Довлатова в объективе фотокамеры» с Андреем Арьевым и Игорем Сухих
  • ​​31 августа​,15:00 — Актёрские чтения
  • ​31 августа​,15:00 — Акция “Будь здоров, школяр!” совместно с Почтой России: прямо в “Буквоеде” вы можете бесплатно получить открытку Дня Д, подписать ее и тут же бесплатно отправить, опустив в ящик “Почты России”.
  • ​31 августа​, 15:30 — Довлатов-квиз (викторины и розыгрыши, а также мастер-класс по игре в "ЧГК"от двукратного обладателя "Хрустальной совы" Алексея Блинова)
  • ​31 августа​, 17:00 — Интеллектуальная игра (ведущий — Алексей Блинов)

В честь дня рождения Довлатова и фестиваля «День Д» скидка 15% на все книги «Буквоеда» по промокоду «АБАНАМАТ» с 19 августа по 8 сентября.

Poems

Филологический факультет СПбГУ

Порядок слов

  • 31 августа, 17:00 — Спецпоказ фильма «Ошибки юности» и онлайн-встреча с его режиссером Романом Фруманом (США). В обсуждении примет участие поэт и переводчик Александр Скидан.

