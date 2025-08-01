Издательство Ивана Лимбаха открывает краудфандинг на печать культового романа-головоломки Жоржа Перека «Жизнь способ употребления»

Текст-энигма писателя-новатора возвращается на полки книжных спустя четыре года с последнего переиздания. К выпуску книги Издательство подготовило серию интеллектуальных встреч — от лекций и ридингов до специальных показов.
Издательство Ивана Лимбаха готовит переиздание редкого культового романа французского писателя Жоржа Перека «Жизнь способ употребления» — монументального литературного пазла из 99 глав, описывающих жизнь одного парижского дома (вымышленного многоквартирного дома № 11 на улице Симона-Крюбелье). Книга, над которой Перек работал более десяти лет, строится на сложных математических схемах, числовых шифрах и скрытых смыслах. В 1978 году роман был удостоен премии Медичи.
Впервые на русском языке книга-головоломка была выпущена в 2009 году небольшим тиражом (2 тысячи копий) в переводе Валерия Кислова (лауреат премии Мориса Ваксмахера за лучший перевод), а затем переиздана в 2021 году. К новому релизу издательство запускает краудфандинговую кампанию и организует совместно с «лекторий’порт» серию мероприятий, посвященных Жоржу Переку.
С 2 по 10 августа в пространстве «лекторий’порт» пройдут лекции, ридинги и кинопоказ, а в районе Гавани Васильевского острова — фотопрогулка по следам теорий из романа.
Расписание программы:
- 2 августа, 19:00 — лекция переводчика Владислава Кириченко «Жорж Перек: уклончивость, ограничение, искренность». Речь пойдет о биографии писателя и его ключевых текстах («Кондотьер», «Вещи», «Что это за маленький мопед с хромированным рулем в глубине двора?»). Основное внимание будет уделено роману «Жизнь способ употребления».
- 7 августа, 19:00 — ридинг с Владиславом Кириченко по книге «Жизнь способ употребления». Медленное и вдумчивое чтение ключевых фрагментов романа, где каждый абзац — деталь сложного пазла, а каждый из 1467 персонажей — герой уникальной истории.
- 8 августа, 19:00 — кинопоказ фильма Жоржа Перека «Человек, который спит» (1974) и лекция исследовательницы кино Марии Грибовой. Экранизация одноименной книги, поставленная Бернаром Кейзаном и самим Переком, представляет собой хронику самоотчуждения молодого студента Жака Списсера. На Берлинале 1974 года фильм получил Приз Жана Виго за новаторскую форму и глубокий экзистенциальный посыл. В 2007 году лента была восстановлена и выпущена на DVD.
- 10 августа, 13:00 — фотопрогулка с фотографом и исследовательницей фотографии Елизаветой Веприцкой «Взгляд, затерянный в пространстве». Маршрут посвящен исследованию и переосмыслению городского пространства с опорой на методы, изложенные в тексте Перека. С собой — любая камера, с которой вы умеете работать, в том числе камера телефона.
Напомним, 3 августа Издательство Ивана Лимбаха празднует 30-летие масштабной программой с книжным маркетом (скидки от 30%!), паблик-токами с Шубинским, Конаковым и Скиданом.
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