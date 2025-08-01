Издательство Ивана Лимбаха открывает краудфандинг на печать культового романа-головоломки Жоржа Перека «Жизнь способ употребления»

Издательство Ивана Лимбаха готовит переиздание редкого культового романа французского писателя Жоржа Перека «Жизнь способ употребления» — монументального литературного пазла из 99 глав, описывающих жизнь одного парижского дома (вымышленного многоквартирного дома № 11 на улице Симона-Крюбелье). Книга, над которой Перек работал более десяти лет, строится на сложных математических схемах, числовых шифрах и скрытых смыслах. В 1978 году роман был удостоен премии Медичи.

Впервые на русском языке книга-головоломка была выпущена в 2009 году небольшим тиражом (2 тысячи копий) в переводе Валерия Кислова (лауреат премии Мориса Ваксмахера за лучший перевод), а затем переиздана в 2021 году. К новому релизу издательство запускает краудфандинговую кампанию и организует совместно с «лекторий’порт» серию мероприятий, посвященных Жоржу Переку.