В «Исткабеле» устроят «Коммуналку» — с бук-маркетом, книжным рейвом и лекциями

26 июля в рамках книжной «Коммуналки» в пространстве кофейни «Хаос» в «Исткабеле» соберется петербургское книжное комьюнити: «Сеанс», Издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри», «Арка», Издательство Европейского Университета, «Чтиво» и «Язык». Из книжного квартала приедут «Все Свободны», «Желтый двор», «Порядок слов» и «Конец прекрасной эпохи». А детские книги привезет издательство «Гудвин».

27 июля из Москвы приедут Ad Marginem, moloko plus, «Самокат», «Белая ворона», Издательская программа Музея «Гараж», V–A–C Press, SOYAPRESS и «Касталия». И к ним присоединится издательство «Роща».

Также устроят гаражную распродажу — книжный угол, где можно найти сокровища по цене чашки кофе и помочь хорошему делу. В этот раз все вырученные средства пойдут на переезд «Простых вещей» — инклюзивных мастерских, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. Чтобы принять участие в распродаже, нужно принести свои книг в магазин «Все свободны» на Некрасова, 23 до 25 июля.

Также «Простые вещи» можно будет поддержать покупкой их продукции прямо на «Коммуналке».

«Захотелось добавить еще больше летних красок к ярким обложкам и мебели от eburet’а, поэтому на летней "Коммуналке" будет еще и цветочный поп-ап от "Оля в Поле". Растения будут представлены как в срезанном, так и в горшечном виде. Душистая мята, лаванда, ромашки и шалфей — все что может наполнить ваш дом ароматами лета!» — отмечают организаторы фестиваля.