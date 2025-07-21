В «Исткабеле» устроят «Коммуналку» — с бук-маркетом, книжным рейвом и лекциями

Это книжный фестиваль, который организовывают Кристина Терещенко и Любовь Беляцкая, совладелица магазина и издательства «Все Свободны». Публикуем программу.
26 июля в рамках книжной «Коммуналки» в пространстве кофейни «Хаос» в «Исткабеле» соберется петербургское книжное комьюнити: «Сеанс», Издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри», «Арка», Издательство Европейского Университета, «Чтиво» и «Язык». Из книжного квартала приедут «Все Свободны», «Желтый двор», «Порядок слов» и «Конец прекрасной эпохи». А детские книги привезет издательство «Гудвин».
27 июля из Москвы приедут Ad Marginem, moloko plus, «Самокат», «Белая ворона», Издательская программа Музея «Гараж», V–A–C Press, SOYAPRESS и «Касталия». И к ним присоединится издательство «Роща».
Также устроят гаражную распродажу — книжный угол, где можно найти сокровища по цене чашки кофе и помочь хорошему делу. В этот раз все вырученные средства пойдут на переезд «Простых вещей» — инклюзивных мастерских, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. Чтобы принять участие в распродаже, нужно принести свои книг в магазин «Все свободны» на Некрасова, 23 до 25 июля.
Также «Простые вещи» можно будет поддержать покупкой их продукции прямо на «Коммуналке».
«Захотелось добавить еще больше летних красок к ярким обложкам и мебели от eburet’а, поэтому на летней "Коммуналке" будет еще и цветочный поп-ап от "Оля в Поле". Растения будут представлены как в срезанном, так и в горшечном виде. Душистая мята, лаванда, ромашки и шалфей — все что может наполнить ваш дом ароматами лета!» — отмечают организаторы фестиваля.
Программа фестиваля
26 июля
12:00-14:00. «Книжный рейв» под музыку Кати Пантелеевой из «Конца прекрасной эпохи».
14:30-15:30. «Распознавания». Владимир Вертинский (Pollen fanzine) и Любовь Беляцкая («Все свободны») обсудят Уильяма Гэддиса — одного из самых великих и самых «нечитабельных» авторов XX века.
16:00-17:00. «Два года БИЛЛИ. История и перспективы, откровения». Главный редактор книжного медиа «Билли» и обозреватель магазина «Подписные издания» Максим Мамлыга расскажет о том, как запустить литературное медиа в эпоху постиронии и поствнимания на примере своего проекта.
17:30-18:30. «Крученыховские чтения» от резидентов литературного комьюнити клуба «Кручёных» Петра Г. К. (Разумова), Димы Мозеса, Леши Юдина, Аси Саганенко, Веры Зарницкой, Алены Берестневой и Саши Басмановой.
27 июля
13:00. «Открытый город». Вдохновившись прозаическими и фотографическими работами других авторов, в том числе романом писателя и фотографа Теджу Коула, участники фестиваля отправятся на фотопрогулку, чтобы исследовать ландшафт города. Для этого понадобится любая камера. Прогулку проведет фотограф и исследователь фотографии, куратор инициативы «Фотопрогулка» Елизавета Веприцкая.
14:30-15:30. «Интернет: от глобальной утопии к цифровой тюрьме». Журналист Павел Никулин расскажет о том, как мечта о построении свободного общества в отдельно взятом киберпространстве превратилась в сценарий дистопии «Черное зеркало».
16:00-17:00. Книжный клуб по роману «Винета» Олега Юрьева, который проведут поэт, критик, автор предисловия и лауреат премии «ТОП50»-2025 Валерий Шубинский и редактор SOYAPRESS Майя Мамедова.
17:30-18:30. «Антиутопия от плута: как писательница из Кювейта перепрыгивает границы жанров вместе со своим героем». Переводчица повести «Хранитель мировой поверхности» Сарали Гинзбург и выпускающий редактор издательства «Самокат» Катя Потапова расскажут о том, какой мощный исторический, культурный и социальный пласт скрывается за историей о причудливом диалоге Востока и Запада. А еще о том, как преобразился жанр антиутопии в современной литературе.
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