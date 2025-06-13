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«Литфонд» выставил на торги рукопись Александра Блока

Стартовая стоимость стихотворения «Артистка», собственноручно записанное литератором, составляет 1,6 млн рублей.

Ovchinnikova Irina / Shutterstock.com

Согласно сведениям в карточке лота, рукопись с автографом Александра Блока датируется периодом 1910-х годов. Она выполнена цветным графитным карандашом на бумаге размером 22×17,7 см, по краям которой можно увидеть надрывы и утраты отдельных фрагментом листа.

«Сравнительный анализ представленного автографа стихотворения «Артистке» с автографами стихотворений А. Блока 1915-1916 гг. показал совпадение почерка по всем характеристикам: графика отдельных букв, наклон почерка, особенности соединения букв, интервал между строками. <...> Рукопись представляет коллекционную ценность музейного уровня!», — отмечается в описании лота.

Ранее на торги выставляли автограф Александра Блока за 1,5 млн рублей!

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