Лот дня: автограф Александра Блока (за 1,5 млн рублей!) выставлен на торги «Литфонда»

Инскрипт из сборника стихов «Ночные часы» представлен вместе с прижизненным изданием «Преступления и наказания» Федора Достоевского, а также с антикварной редкостью — автографом Сергея Есенина. Все это — часть торгов раритетов из Петербурга: книги, автографы, фотографии, открытки и плакаты будут разыграны 22 мая. Рассказываем о (субъективно!) самых интересных лотах в коллекцию.
Дарственная надпись в четвертом сборнике стихов «Ночные часы» адресована русскому поэту и литературоведу Николаю Недоброво — одногруппник Александра Блока по историко-филологическому факультету Петербургского университета получил одну из 35 авторских экземпляров издания. Лот выставлен по лидирующей ставке в 1,5 млн рублей.
Еще один хайлайт — редчайший автограф Сергея Есенина в одном из изданий драматической поэмы «Пугачев». Это дарственная близкому другу поэта — первому директору Петергофа, искусствоведу Николаю Архипову. Предположительно книга была подарена в 1921 году на IX Всероссийском съезде Советов. В аукционном описании приводится цитата Николая Клюева: «„Пугачев“ — свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта, но нужней и желаннее „Бориса Годунова“, хотя там и золото, и стены Кремля, сафьянно-упругий сытовый воздух 16–17 века. И последняя Византия…». На торгах — 950 тыс рублей.
В числе букинистических редкостей — четвертое прижизненное издание романа Федора Достоевского «Преступление и наказание. Роман в 6 частях с эпилогом» 1877 года. Набор производился с издания 1867 года с большим количеством опечаток. Лидирующая ставка — 110 000 рублей.
Также на торгах представлено первое посмертное издание Николая Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» 1855 года — с иллюстрированной обложкой автора. В этом же году была опубликована вторая часть, которую писатель вскоре уничтожил. На оригинальной обложке прозы заметны несколько авторских допущений. Так, подзаголовок «Поэма» — вызов классическим литературным канонам и отсылка к роману в стихах «Евгений Онегин» Пушкина. Стартовая цена — 90 тысяч рублей.
"Утагава Хиросигэ. 53 станции Токайдо", 1991 год
Подборка из семи фотографий Рудольфа Нуреева во время первого и последнего визита в СССР, 1989 год
Валентин Барановский, "Михаил Барышников в роли Блудного Сына", 1974 год
Валентин Барановский, "Британский актер Стивен Фрай в директорской ложе Мариинского театра", 2013 год
В топе — альбом «Утагава Хиросигэ. 53 станции Токайдо» с 55 гравюрами укие-э: тираж всего 300 экземпляров. В «Литфонде» — за 110 тысяч рублей.
Среди хайлайтов торгов также архив из семи фотографий Рудольфа Нуреева. На них — последний визит танцовщика в СССР в 1989 году, он в образе Джеймса из балета «Сильфида». Автор кадров — певец ленинградского балета, главный фотограф Мариинского театра, Валентин Барановский. Представлены за 110 тыс рублей.
Также из архива Барановского — редкий кадр Михаила Барышникова на творческом вечере в Кировском театре в 1974 году и портрет британского комика Стивена Фрая, снятый в директорской ложе Мариинского театра. Каждый лот — 50 тыс рублей.
18+
Комментарии (0)