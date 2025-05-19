Лот дня: автограф Александра Блока (за 1,5 млн рублей!) выставлен на торги «Литфонда»

Дарственная надпись в четвертом сборнике стихов «Ночные часы» адресована русскому поэту и литературоведу Николаю Недоброво — одногруппник Александра Блока по историко-филологическому факультету Петербургского университета получил одну из 35 авторских экземпляров издания. Лот выставлен по лидирующей ставке в 1,5 млн рублей.

Еще один хайлайт — редчайший автограф Сергея Есенина в одном из изданий драматической поэмы «Пугачев». Это дарственная близкому другу поэта — первому директору Петергофа, искусствоведу Николаю Архипову. Предположительно книга была подарена в 1921 году на IX Всероссийском съезде Советов. В аукционном описании приводится цитата Николая Клюева: «„Пугачев“ — свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта, но нужней и желаннее „Бориса Годунова“, хотя там и золото, и стены Кремля, сафьянно-упругий сытовый воздух 16–17 века. И последняя Византия…». На торгах — 950 тыс рублей.