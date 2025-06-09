Девичья коса, столетний сухоцвет и тонкий кинжал: в «Академии» открылся «Музей артефактов, найденных в книгах»

Идея родилась на фестивале «Антон тут рядом» в 2023 году, когда букинист «Академия» привез в «Севкабель Порту» стол-витрину с сотнями находок из старинных томов — от любовных записок до трамвайных билетов. Проект решили продолжить и представить в стенах книжного на Литейном.
В конце мая на антресолях букинистического магазина «Академия» открылся «Музей артефактов, найденных в книгах (часть вторая)». На полках — все, что читатели забывали между страниц: билетики, рекламки, сухоцветы, пожелтевшие и выцветшие фотографии, визитки, семейные записки и многое другое.
Идея собирать эти объекты родилась аккурат во время открытия букиниста в 2023 году. Разбирая частные архивы и домашние библиотеки команда «Академии» заметила: книги хранят не только тексты, но и диковинки. Так появилась «коробка артефактов», объем которой продолжал расти и перерос в переносной выставочный стол на фестивале в «Севкабель Порту».
«Мы купили стол с ящичками, заказали стекло, придумали название и кураторский текст и открыли переносной музей артефактов-письменный стол. Наш библиограф сделала первый коллаж и мы повезли стол на Севкабель. Люди с большим интересом все рассматривали, сердце радовалось. Когда вернулись долго думали как бы пристроить стол в нашем пространстве, но так и не получилось вписать его. Сейчас коробок с артефактами уже несколько, да и мы давно хотели вывести их за пределы нашего букинистического офиса, поэтому в конце мая на антресоли появились полки с нашими любимыми находками и запустился музей 2.0.», — рассказывает куратор букинистического магазина «Академия» Анна Канунникова.
Теперь музей 2.0 открыт на антресоле магазина. Каждый читатель может перелистнуть любой том — и заглянуть в чужую историю. В коллекции «Музея артефактов» — «визуально-цепляющее или удивляющее своей раритетностью».
Куратор букинистического магазина:
Cамый частый вопрос, кстати, находили ли мы деньги. вообще нашли один раз всего и вернули хозяину его заначку, был очень рад. Мой личный топ странных находок: альбом-раскладушка со свадебными фотографиями 90-х годов с молодоженами у креста на месте расстрела царской семьи, тонкий кинжал, девичья коса. Но это из области редкого. Еще лично мой любимый жанр — это бытовые записки, вроде "Володя, сними майку в ванной, она еще сырая, повесь в комнате на стул или на кровати". А так все очень многообразно, приходите разглядывать, будем пополнять самыми интересными находками.
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