Девичья коса, столетний сухоцвет и тонкий кинжал: в «Академии» открылся «Музей артефактов, найденных в книгах»

В конце мая на антресолях букинистического магазина «Академия» открылся «Музей артефактов, найденных в книгах (часть вторая)». На полках — все, что читатели забывали между страниц: билетики, рекламки, сухоцветы, пожелтевшие и выцветшие фотографии, визитки, семейные записки и многое другое.

Идея собирать эти объекты родилась аккурат во время открытия букиниста в 2023 году. Разбирая частные архивы и домашние библиотеки команда «Академии» заметила: книги хранят не только тексты, но и диковинки. Так появилась «коробка артефактов», объем которой продолжал расти и перерос в переносной выставочный стол на фестивале в «Севкабель Порту».

«Мы купили стол с ящичками, заказали стекло, придумали название и кураторский текст и открыли переносной музей артефактов-письменный стол. Наш библиограф сделала первый коллаж и мы повезли стол на Севкабель. Люди с большим интересом все рассматривали, сердце радовалось. Когда вернулись долго думали как бы пристроить стол в нашем пространстве, но так и не получилось вписать его. Сейчас коробок с артефактами уже несколько, да и мы давно хотели вывести их за пределы нашего букинистического офиса, поэтому в конце мая на антресоли появились полки с нашими любимыми находками и запустился музей 2.0.», — рассказывает куратор букинистического магазина «Академия» Анна Канунникова.