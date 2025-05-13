Что читать в мае: 17 отличных новых книг

Екатерина Манойло «Золотой мальчик» (18+)

Знаковый роман Манойло «Отец смотрит на Запад» был о насилии и свободе, противостоянии поколения родителей и детей. Он принес Екатерине известность, а еще — премию для молодых литераторов «Лицей». В «Отце» действие происходило в поселке на границе России и Казахстана. В «Мальчике» читатель отправляется в окрестности Магадана: в компанию контрабандистов и ребенка, который умеет «чуять» золото.

«Альпина.Проза»