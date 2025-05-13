Что читать в мае: 17 отличных новых книг

Русский фольклор в версии Евгении Некрасовой, эссе биолога-суперзвезды Ричарда Докинза, микс достоевщины и сюрреализма у Сергея Носова, ироничные заметки приятельницы Мартина Скорсезе, беззаветно преданной Нью-Йорку журналистки Фрэн Лебовиц, а также дань памяти Дэвиду Линчу. Собака.ru рассказывает, на какие новинки литературы стоит обратить внимание.
Екатерина Манойло «Золотой мальчик» (18+)
Знаковый роман Манойло «Отец смотрит на Запад» был о насилии и свободе, противостоянии поколения родителей и детей. Он принес Екатерине известность, а еще — премию для молодых литераторов «Лицей». В «Отце» действие происходило в поселке на границе России и Казахстана. В «Мальчике» читатель отправляется в окрестности Магадана: в компанию контрабандистов и ребенка, который умеет «чуять» золото.
«Альпина.Проза»
Сергей Носов «Колокольчики Достоевского. Записки сумасшедшего литературоведа» (18+)
Мастер трагикомедий, автор путеводителя «Тайная жизнь петербургских памятников», победитель «Нацбеста» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Носов заходит на территорию сюрреализма. Главный герой «Колокольчиков» решает, что он — роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. О своих впечатлениях тот увлекательно рассказывает в письмах психиатру, а заодно делится редкими литературоведческими деталями.
«Редакция Елены Шубиной»
Фрэн Лебовиц «Вношу ясность» (18+)
Лебовиц — ироничный летописец жизни Нью-Йорка, а также главная героиня документального сериала Мартина Скорсезе «Представьте, что вы в городе». Смело открывайте ее заметки о жизни мегаполиса на любой странице — они всегда удачные, едкие и очень точные.
Corpus, перевод: Светлана Силакова, Варвара Бабицкая
Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» (16+)
У двукратного лауреата «Большой книги» получился синтез шпионского триллера и фантастики. 1980-е, поселок на Дальнем Востоке. Загадочный вирус начинает уничтожать мир, и местным супергероем вынужден стать школьник Серега. Его путь не обходится без мистики: подозрительного чемодана, найденного в лесу, и призрака, который бродит по запретной зоне под загадочный смех лис.
«Редакция Елены Шубиной»
Эшли Элстон «Побеждает первая ложь» (16+)
Бестселлер по версии New York Times, USA Today и Amazon. Главная героиня триллера — Иви Портер — шпионка, которая по указанию таинственного мистера Смита должна следить за жителями города и не вызывать подозрений. План рушится, когда она встречает девушку, представляющуюся ее реальным именем.
«АСТ», перевод: Людмила Винокурова
Евгения Некрасова «Адвокатка Бабы-Яги» (18+)
Автор хитовой «Калечины-Малечины» вновь устраивает магический реализм: смешивает бытовое со сказочным. Готовьтесь к близкому знакомству с Несмеяной, Человедицой, Егой-Бихой, богинями вулканов и огня, домовыми и прочими фольклорными архетипами.
«Редакция Елены Шубиной»
Кейт Мосс «Дочь таксидермиста» (16+)
Одна из самых именитых современных британских авторов Кейт Мосс на этот раз написала готический роман. В 1912 году в глуши Сассекса дочь таксидермиста, двенадцатилетняя Конни Гиффорд, теряет память после падения с лестницы. Триггер для ее воспоминаний появляется только спустя десять лет — когда в ручье неподалеку от дома она находит труп женщины.
«Иностранка», перевод: Ольга Полей
Бибхутибхушон Бондопаддхай «Однажды в лесу» (16+)
Впервые на русском вышел полуавтобиографический роман бенгальского классика ХХ века. Сюжет разворачивается вокруг моральной дилеммы юноши Шотточорона — он обязан расчистить лесной участок, вырубив деревья, но все больше очаровывается его красотой.
Ad Marginem, перевод: Ева Лекарева
Ричард Докинз «Книги украшают жизнь» (12+)
Британский биолог, отец-основатель концепции мемов и автор бестселлера об эволюции «Эгоистичный ген», выпускает новый сборник эссе. На этот раз они о том, как писать и читать о науке. Ответ — вполне в стиле Докинза — с долей сарказма.
Corpus, перевод: Мария Елифеерова
Андрей Плахов «Тарковский и мы» (18+)
Киновед и директор фестиваля «Зеркало» рассуждает о феномене Андрея Тарковского. Точнее, о том, как большой художник влияет на окружающую его действительность и на героев последующих поколений: от Франсуа Трюффо — до турецких и мексиканских режиссеров.
«Редакция Елены Шубиной»
Сельва Альмада «Не река» (16+)
Роман из шорт-листа Букеровской премии, в котором «звучит голос аргентинской провинции» . Сюжет только поначалу кажется незамысловатым: ловля скатов, выпивка, дружеские разговоры. Постепенно история становится мощным высказыванием о природе насилия, нежности и привязанности.
«Лайвбук», перевод: Дарья Синицына
«Сборник. Линч» (16+)
Ода режиссеру и художнику — первая попытка российских киноведов масштабно попрощаться с Дэвидом Линчем, создателем «Твин Пикса», «Голубого бархата», «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда» . В сборник вошли статьи 2010-2020-х, а также архивные эссе. Среди авторов — Сергей Добротворский, Александр Тимофеевский, Василий Степанов и многие другие.
«Сеанс»
Клэр Бишоп «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня» (18+)
Британский искусствовед и куратор предлагает новый взгляд на невнимательность и неспособность современного зрителя сосредоточиться на арте в условиях огромного потока информации. Бишоп призывает не бороться с «рассеянным вниманием», а принять его и осмыслить.
Ad Marginem, перевод: Никита Котик
Ислам Ханипаев «Луна 84. Цена свободы» (16+)
Финал трилогии-антиутопии финалиста премий «Нацбест» и «НОС». Действие происходит в киберпанковой исправительной колонии на Луне, куда отправляют особо опасных преступников. В этой части противостояния между тюремщиками и заключенными не избежать: растет уровень недовольства, а в воздухе давно витает вирус свободы.
«МИФ»
Андрей Волос «Царь Дариан» (16+)
В историческом романе финалиста «Большой книги» причудливо переплетаются сразу три временных и сюжетных линии — современного московского филолога, древнего царя Дариана и каллиграфа XII века Афанасия Патрина. Это рассказ об отчаянии и поиске утешения, а еще — том, как люди в разные эпохи могут переживать хаос.
«Азбука»
Жером Каган «Конде Наст. Жизнь, успех и трагедия создателя империи глянца» (16+)
Впервые на русском выходит биография основателя журналов Vogue, Vanity Fair и Glamour Конде Наста. У журналиста Жерома Кагана получилось не только подробное исследование его карьеры, но и микс семейной саги с бизнес-романом.
Среди тем — как Конде Наст формировал «женский идеал», почему его считают прототипом главного героя «Великого Гэтсби» и как, никогда не интересуясь модой, можно стать ее иконой.
«Бомбора»
Гейр Поллен «Волга. Русское путешествие. Избранные главы» (18+)
Путевые заметки норвежского писателя, автора романа «Преемник Хатчинсона». В дневнике он размышляет о российской истории, а также своем опыте жизни и преподавания в стране.
Ad Marginem, перевод: команда мастерской в Доме творчества Переделкино
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