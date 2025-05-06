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Это не «Черное зеркало»! Музей-усадьба Набокова «Рождествено» запустила метавселенную

Цифровой проект «Набоковские земли» покажет реконструкцию трех родовых усадеб писателя. Презентация прошла в рамках II Набоковского фестиваля.

В «Набоковских землях» по ретро-снимкам воссозданы усадьбы Рождествено, Батово и Вырская мыза. Воплощена атмосфера XX века: тут и огромный бурый медведь под деревьями, и красный Opel Torpedo, и шахматный клуб под сенью лип. В цифровом мире можно собрать «энциклопедию Набоковских земель», «поймать» литературных бабочек и переодеть аватар в студенческий мундир Кембриджа.

«Для того чтобы начать путешествие, нужно будет создать аватар, вот такое полное погружение в исследование Набокова», – рассказывает заведующая усадьбой Рождествено Ирина Авикайнен.

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