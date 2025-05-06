«Мама, мы все сошли с ума»: колонка писателя Кирилла Рябова про весеннее обострение в Петербурге — оно миф или реальность?

В День космонавтики, 12 апреля, я уезжал утренним «Сапсаном» в Москву. Приехал, как обычно, минут за 30 до отправления поезда. Бродил, курил, смотрел на людей. По вокзалу ходила старушка с огромным пакетом пшена и время от времени жестом сеятеля кидала его горстями на пол — кормила трех или четырех голубей, залетевших внутрь здания. Некоторые люди откровенно таращились на нее, кто-то даже крутил пальцем у виска. Помню, подумал: «Весеннее обострение?» А потом в голову пришла другая мысль: «А почему, собственно? Что тут не так? Добрая старушка кормит божьих тварей. Что же в этом ненормального?»

Одна моя знакомая, психотерапевт по профессии, уверяет, что весеннее и осеннее обострения — явления обычные, проявляется у многих, даже психически здоровых людей. Мы можем попросту не замечать этого.

Например, где-то за неделю до отъезда на меня самого нашло неудержимое желание кормить птиц. На берегу Смоленки я приметил уток. Купил в магазине неподалеку лаваш и вернулся назад. Правда, там уже стояла какая-то женщина и кормила их батоном «Красная цена». Я вдруг почувствовал ревность. Думаю: «Фиг ли ты сюда приперлась? Это я собирался кормить птиц». Но все же встал неподалеку и желание свое исполнил. Почудилось даже, что женщина подумала: «Это еще что за хрен?! Тут я кормилица!»