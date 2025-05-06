«Мама, мы все сошли с ума»: колонка писателя Кирилла Рябова про весеннее обострение в Петербурге — оно миф или реальность?

Хотя в этом году весна только календарная, и тепло никак не наступает, в соцсетях появился новый тренд. Любой поступок оправдывают фразой «весеннее обострение отдало приказ». Редакция Собака.ru решила разобраться: что у петербуржцев с ментальным здоровьем. Действительно ли наш город — для сумасшедших и безумцев или это выдумка русских классиков (и москвичей)? И как быть, если сезонное обострение проявилось у тебя самого? Обо всем этом в авторской колонке рассказывает современный писатель, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Рябов.
В День космонавтики, 12 апреля, я уезжал утренним «Сапсаном» в Москву. Приехал, как обычно, минут за 30 до отправления поезда. Бродил, курил, смотрел на людей. По вокзалу ходила старушка с огромным пакетом пшена и время от времени жестом сеятеля кидала его горстями на пол — кормила трех или четырех голубей, залетевших внутрь здания. Некоторые люди откровенно таращились на нее, кто-то даже крутил пальцем у виска. Помню, подумал: «Весеннее обострение?» А потом в голову пришла другая мысль: «А почему, собственно? Что тут не так? Добрая старушка кормит божьих тварей. Что же в этом ненормального?»
Одна моя знакомая, психотерапевт по профессии, уверяет, что весеннее и осеннее обострения — явления обычные, проявляется у многих, даже психически здоровых людей. Мы можем попросту не замечать этого.
Например, где-то за неделю до отъезда на меня самого нашло неудержимое желание кормить птиц. На берегу Смоленки я приметил уток. Купил в магазине неподалеку лаваш и вернулся назад. Правда, там уже стояла какая-то женщина и кормила их батоном «Красная цена». Я вдруг почувствовал ревность. Думаю: «Фиг ли ты сюда приперлась? Это я собирался кормить птиц». Но все же встал неподалеку и желание свое исполнил. Почудилось даже, что женщина подумала: «Это еще что за хрен?! Тут я кормилица!»
Это странное (хотя почему странное, нормальное) желание кормить птиц на меня находит обычно весной и осенью. Может быть, мое обострение так и проявляется? Не самый плохой вариант. Бывает хуже. Недавно меня на улице облаял какой-то мужик, проходивший мимо. Облаял в прямом смысле. Я стою, курю, он останавливается и начинает по-собачьи гавкать. Может, запах кота моего почуял. Я выслушал молча, его лай, и он пошел дальше.
Ничего страшного. Даже забавно. Пугает другое — стоит подумать, что сильные мира сего так же могут быть подвергнуты разного рода сезонным обострениям, и вот тут становится не по себе.
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