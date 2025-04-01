«К себе нежно» Примаченко и «Мой театр» Цискаридзе стали книжными бестселлерами 2024 года

Двойку нон-фикшен лидеров открывает пособие о том, как быть эгоистом, слышать себя и идти к успеху «К себе нежно» Ольги Примаченко — книга второй год становится лидером продаж, за этот год она собрала 96,1 млн. На второй строчке рейтинга — первый том автобиографии «Мой театр» танцовщика и ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, собравший 62,3 млн. На третьем месте — 53,9 млн рублей за Young Adult роман «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.