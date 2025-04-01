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«К себе нежно» Примаченко и «Мой театр» Цискаридзе стали книжными бестселлерами 2024 года

Рейтинг самых продаваемых изданий прошлого года составил Российский книжный союз. За десятку лидеров маркеты заработали почти 547 млн рублей. Представляем список.

Ольга Примаченко
Мария Беленкова для Собака.ru

Ольга Примаченко

Двойку нон-фикшен лидеров открывает пособие о том, как быть эгоистом, слышать себя и идти к успеху «К себе нежно» Ольги Примаченко — книга второй год становится лидером продаж, за этот год она собрала 96,1 млн. На второй строчке рейтинга — первый том автобиографии «Мой театр» танцовщика и ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, собравший 62,3 млн. На третьем месте — 53,9 млн рублей за Young Adult роман «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.

Николай Цискаридзе
Валентин Блох для Собака.ru

Николай Цискаридзе

В топ-10 также вошли:

  • «Дом, в котором…» Мариам Петросян.
  • «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира.
  • «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн.
  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
  • «Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере» Виктора Франкла.
  • «Благословение небожителей. Том 6» Мосян Тунсю.
  • «Железное пламя», Ребекки Яррос.

Рейтинг составлен на основе потребительского спроса, учитывающего данные продаж от «Читай-город — Буквоед», маркетплейса Ozon, сервисов «Литрес», «Литрес Подписка» и MyBook. При этом в рейтинг не включались учебные пособия, школьные учебники и юридические справочники. доля художественной литературы в топ-50 бестселлеров выросла до 48% (по сравнению с 32% в 2023 году), нон-фикшена – до 46%, а детской литературы осталось 6%. Произведения российских авторов составили 44% рейтинга.

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