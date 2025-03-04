От Дмитрия Крымова до Евгении Некрасовой: 26 самых ожидаемых книг весны

Хоррор-вселенная татарского фольклора, рейв-культура Петербурга 1990-х годов, блокадная кинохроника, будни австралийской рок-звезды, — редакция Собака.ru собрала (субъективно!) самые любопытные романы и нон-фикшен этой весны. Мы обязательно поставим эти книги на свою полку — и вам советуем.
Март
Шамиль Идиатуллин «Убыр: дилогия» (16+)
Двукратный лауреат «Большой книги» открывает вселенную татарского фольклора. В центре сюжета — жадное существо из древних легенд «убыр» — оно вечно голодно и начинает охоту на людей. Идиатуллин, как мастер хоррора и истинный ученик Лавкрафта, помещает в этот ночной кошмар обычного подростка. Вместе с ним читатель теряется среди страшных тварей, болот, ведьм и пугающих обрядов.
Кстати, в книге есть два любопытных послесловия: про татарский фольклор и язык.
«Редакция Елены Шубиной»
Надежда Васильева «Придумай мне судьбу» (18+)
Художник по костюмам, автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и — что не менее важно — супруга Алексея Балабанова выпускает пособие для коллег по цеху. Надежда Васильева взяла интервью у девяти художников по костюмам (от Екатерины Шапкайц до Владимира Никифорова). Мастера рассказывает о своем методе работы и дают мастер-класс, как готовить эскизы и референсы, общаться с режиссером и одевать главных героев.
«Сеанс»
Серия книг «Ж.И.Л.» (18+)
«Редакция Елены Шубиной» запускает свою версию «ЖЗЛ» на новый лад: не такую громоздкую и куда более бойкую. Серия стартует сразу тремя книгами — об Иване Бунине, Леониде Андрееве и Александре Тинякове.
За эссе о писателях отвечают современные прозаики: Павел Басинский (дважды лауреат «Большой книги» и автор бестселлеров о Льве Толстом и Максиме Горьком), Роман Сенчин (создатель культовой семейной саги «Елтышевы») и Дмитрий Воденников (поэт, о которым вы могли слышать по сборнику «Небесная лиса»).
«Редакция Елены Шубиной»
Альфред Барр и Джери Эбботт «Русский дневник. 1927–1928» (16+)
В 1920-ые годы искусствоведы Альфред Барр и Джери Эбботт (будущий директор американского музея МоМА и его заместитель) отправились на поиски искусства в СССР. Путешественники ведут тревелог, где рассказывают о новинках местного театрального и киношного репертуара, составе музейных коллекций и — самое увлекательное — встречах с легендами эпохи расцвета советской культуры. В книге вы найдете воспоминания об Эйзенштейне, Мейерхольде, Гинзбурге, Третьякове, Родченко и Степановой.
Ad Marginem, перевод: Александра Новоженкова, Вера Саломахина
Обложка российского перевода еще не утверждена
Хан Ган «Я не прощаюсь» (18+)
В 2024-м корейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию за роман «Вегетарианка». Комитет тогда отметил, что она «обнажает хрупкость человеческой жизни». А в наступившем году читаем «Я не прощаюсь» — роман о кровавом восстании на острове Чеджудо в 1948 году. Главной героиней выступает писательница Кен Ха, которая отправляется туда, чтобы спасти птицу.
«АСТ»
Ислам Ханипаев «Луна 84. В клетке» и «Луна 84. Перерождение» (16+)
Сразу два новых романа-антиутопии под авторством финалиста «Нацбеста» и «Носа». Действие происходит в исправительной колонии на Луне, куда отправляют особо опасных преступников. Законы киберпанка суровы: здесь расплачиваются «репутацией» и кормят синтетической едой. Главный герой — заключенный хакер — решает выбраться на свободу и разрушить тюремную систему. А Ханипаев, в свою очередь, искусно оборачивает эту научную фантастику в оболочку детектива и триллера.
«МИФ»
Андрей Подшибякин «Голодный мир» (18+)
Колумнист глянца разных мастей (от Esquire до ОМ) в 2023 году уже успел отметиться хоррор-романом «Последний день лета», который стал бестселлером. Тогда Подшибякин рассказывал о Ростове 1990-х в духе Стивена Кинга. На этот раз онтология русского ужаса принимает более экзистенциальный поворот. «Голодный мир» — сборник повестей и рассказов о том, что «ад всегда рядом». Например, внутри вашего ноутбука.
«Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Бенхамин Лабатут «Камень глупости» (18+)
Сборник из двух эссе автора нашумевших романов «Когда мы перестали понимать мир» и «MANIAC». Свое название книга получила из сюжета картины Босха: на ней врач извлекает камень из черепа мужчины. Что за сгусток глупости растет в наших лбах? И какую цену мы заплатим, если избавимся от него? Чилийский писатель Бенхамин Лабатут рассуждает обо всем этом, а еще странных формах человеческого опыта.
Ad Marginem, перевод: Полина Казанкова
Ричард Руссо «Дураки все» (18+)
Пулитцеровский лауреат Ричард Руссо явно обладает недюжинной иронией — ведь за книгой «Дураков нет» последовал роман «Дураки все». (Первый мы нежно любим за обаятельных героев, нескучную повседневность и живой юмор). В новом романе Руссо себе не изменяет и живописует быт все того же городка Норт-Барт и его обитателей. В этот раз сюжет строится вокруг того, как заезжий кардиолог сообщает герою «Дураков нет» Салли, что ему осталось жить всего пару лет. Как принять эту новость и поделиться ей с близкими?
«Фантом Пресс», перевод: Юлия Полещук
Обложка предыдущей книги Любови Аркус
Любовь Аркус «Блокада и кино» (18+)
Кропотливый двухлетний труд в архивах создательница журнала «Сеанс» и режиссер Любовь Аркус превратила в текст о блокадной кинохронике. Внутри — разговор с историком Петром Багровым о ленинградских кинематографистах и блокадные дневники советского кинофантаста Павла Клушанцева (его картинами восхищались Джордж Лукас, Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон!)
«Сеанс»
Маргарита Николаева «Некрополи Петербурга» (16+)
Создательница просветительского проекта whatiscemetery проводит тур по некорополям Петербурга и знакомит с главными актуалиями: Адамовыми головами, холерными кладбищами и Гром-камнем. Экскурсия для тех, у кого стальные нервы (и тех, кто хочет узнать, как Медный всадник связан с кладбищами).
«МИФ»
Эля Новопашенная и Алексей Шишкин, «За фасадом. Вторая часть. Еще 30 писем об истории петербургских домов» (16+)
Краеведы и авторы книги-хита «За фасадом» продолжают исследовать истории коренных петербуржцев и их мест обитания. Это не просто рассказ об исторических зданиях, а живые истории из жизни города, в которых Булат Окуджава соседствует с Майком Науменко. Читать эту книгу — все равно, что встретить в «Хрониках» местного интеллектуала и разговориться об истории его семьи.
«Бомбора»
Апрель
Евгения Некрасова «Улица Холодова» (18+)
Автор культового романа «Калечина-Малечина», собравшего сразу три самые престижные российские литературные премии, на этот раз обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции от взрыва мины. Это заказное преступление положило начало череде других убийств российских журналистов. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю России 1990-х и повлияла на ее понимание свободы.
Кстати, выбор темы неслучаен. Детство Некрасовой прошло в подмосковном городе Климовске, где вырос и Холодов. Даже школа у них — одна на двоих.
NoAge
Максим Жегалин «Бражники и блудницы» (18+)
Документальный роман о звездах Серебряного века — на его страницах Блок, Гумилев, Гиппиус и Цветаева пишут стихи, ссорятся, влюбляются и вызывают духов. Автор «Бражников и блудниц», актер, поэт и писатель Максим Жегалин (вы можете помнить его по сериалу «Черная весна», где звучат его стихи) уже заставлял нас под другим углом (точнее, градусом) взглянуть на литературу в книге «Полный анализ алкоголя в искусстве».
Individuum
Олег Цодиков «Made in dance. Хроники электронной клубной сцены России (1991 - 1999)» (18+)
Знаток рейв-движения и однин из организаторов «Гагарин-пати» Олег Цодиков готовит переиздание панорамы неформальной культуры Made in dance. Из новинок — дополнения про облик Петербурга и Москвы образца 1990-х годов. В книге собрано больше сотни интервью с главными действующими лицами клубной сцены, архивные фотографии и уникальные воспоминания о сквотах, стрит-арте и андеграундной моде.
Издательство Олега Цодикова
Обложка российского перевода еще не утверждена
Даня Кукафка «Записки перед казнью» (18+)
Лучший криминальный роман года по версии The New York Times посвящен личности серийного убийцы, которому предстоит через 12 часов понести наказание за жестокие преступления. Это мог бы быть оммаж набоковскому «Приглашению на казнь», но в романе Кукафки личность убийцы — лишь повод поговорить о том, как общество романтизирует насильников, забывая об их жертвах. В центре внимания здесь портрет женственности и немой вопрос: «Стоит ли бесконечно искать травмы в судьбе жестокого монстра?»
«Бель летр»
Обложка предыдущей книги Дмитрия Крымова
Дмитрий Крымов. «Новый курс. Разговоры с самим собой» (18+)
Новая книга-размышление одного из главных деятелей российского театра и пятикратного лауреата «Золотой маски». В 2023 году Крымов опубликовал записи разговоров со студентами ГИТИСа, будущими художниками. Это был калейдоскоп мыслей о театре, литературе, искусстве и том, как «понять себя, найти себя и не стесняться этого». В этот раз имеет смысл ожидать не менее любопытного литературного и интеллектуального приключения.
«НЛО»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Ричард Осман «Мы расследуем убийства» (18+)
В 2020 году комик и телеведущий Ричард Осман выпустил дебютный роман «Клуб убийств по четвергам». Этот очаровательный детектив о неугомонных пенсионерах-следователях сразу стал бестселлером и перерос в серию книг с полюбившимися всем героями. Теперь Осман запускает новый цикл: за расследование таинственного убийства берутся пенсионер и его невестка.
«МИФ»
Саманта Харви «По орбите» (18+)
Книга-лауреат Букеровской премии 2024 года позволяет почувствовать себя астронавтом и провести один день на МКС. Вместе с героями читатели наблюдают за Землей и задаются классическим философским вопросом: каково наше место во Вселенной? Возможно, на это впервые удастся найти ответ.
NoAge, перевод: Екатерина Даровская
Обложка российского перевода еще не утверждена
Сара Франклин «Редактор: История женщины, которая открыла читателям Анну Франк, Сильвию Плат, Джулию Чайлд»
«Селф-мейд» — самая подходящая характеристика для Джудит Джонс, сотрудницы издательства Knopf. С позиции ассистентки Джудит доросла до позиции главного редактора со стажем в 60 лет (!). А еще за время работы она дала старт карьерам великих женщин-авторов.
«Азбука-Аттикус»
Май
Обложка российского перевода еще не утверждена
Фрэнк Трентманн «Из тьмы. Немцы 1942–2022» (18+)
Пожалуй, самая захватывающая и драматичная историческая книга этого сезона. Фрэнк Трентманн охватывает события 80-ти (!) лет: Вторую мировую войну, Холодную войну, падение Берлинской стены, политическую борьбу сегодняшнего дня. Автор обращается к спикерам с полярными судьбами и мнениями и рисует противоречивый портрет немецкого народа. Проще говоря, «Из тьмы» отвечает на вопросы: как немцы перепридумали себя? И кем они стали?
Corpus, перевод: Владислав Дегтярев
Обложка предыдущей книги Екатерины Манойло
Екатерины Манойло «Золотой мальчик» (18+)
Знаковый роман Манойло «Отец смотрит на Запад» был о насилии и свободе, противостоянии поколения родителей и детей. Именно он принес Екатерине известность и премию «Лицей». В «Отце» действие происходило в поселке на границе России и Казахстана. В «Мальчике» писательница отправляет читателей в окрестности Магадана: в компанию контрабандистов и ребенка который умеет «чуять» золото.
«Альпина.Проза»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Ник Кейв и Шон О’Хаган «Вера, надежда и резня»
Впервые на русском выходит автобиография австралийской рок-звезды Ника Кейва. Примечательно, что книга составлена на основе интервью, которые музыкант дал своему другу Шону О’Хаган во время COVID-пандемии. Так что не удивляйтесь встретить рассуждения Кейва не только о музыке, но и о характерных приметах времени: борьбе с самоизоляцией и переживании смерти близких.
«Азбука-Аттикус»
Обложка предыдущей книги Максима Кронгауза
Максим Кронгауз, Ирина Фуфаева и др. «Словарь феминитивов» (18+)
Размышление от лингвистов и филологов на самую острую языковую тему, которое (надеемся!) наконец расставит все точки над i. Во всяком случае у нас нет причин не доверять автору книги с гордым названием «Русский язык на грани нервного срыва».
«НЛО»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Антония Сьюзен Байетт «Женщина, которая свистит»
Букеровский лауреат Антония Сьюзен Байетт завершает неторопливую семейную сагу (и тетралогию!) «Квартет Фредерики». Кстати, гений Байетт в том, что читать предыдущие части почти необязательно — автор помогает разобраться в событиях «здесь и сейчас». Главная героиня Фредерика Поттер становится телеведущей, в одиночку растит сына и совершает попытки построить личную жизнь. Все это — в непростые 1960-ые годы, когда в Великобритании появляются новые студенческие движения и таинственная секта.
«Азбука-Аттикус»
Обложка российского перевода еще не утверждена
Кристин Ханна «Женщины» (18+)
Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени. В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина
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