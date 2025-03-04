От Дмитрия Крымова до Евгении Некрасовой: 26 самых ожидаемых книг весны

Шамиль Идиатуллин «Убыр: дилогия» (16+)

Двукратный лауреат «Большой книги» открывает вселенную татарского фольклора. В центре сюжета — жадное существо из древних легенд «убыр» — оно вечно голодно и начинает охоту на людей. Идиатуллин, как мастер хоррора и истинный ученик Лавкрафта, помещает в этот ночной кошмар обычного подростка. Вместе с ним читатель теряется среди страшных тварей, болот, ведьм и пугающих обрядов.

Кстати, в книге есть два любопытных послесловия: про татарский фольклор и язык.

«Редакция Елены Шубиной»