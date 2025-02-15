Самым издаваемым автором России стала Анна Джейн

Об этом на презентации итогов года на книжном рынке рассказала Галина Петрова, директор департамента статистики печати, международного уровня нумерации и контроля комплекса «Российская книжная палата». Ее слова приводит РБК.

В топ-3 самых издаваемых авторов 2024 года также вошли Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Джейн Остен, Лев Толстой, Джордж Оруэлл, Майк Омер и Стивен Кинг. В аналогичный рейтинг детских писателей попали Корней Чуковский, Елена Ульева, Александр Пушкин, Александр Волков, Николай Носов, Эдуард Успенский, Холли Вебб, Ханс Кристиан Андерсон и Виктор Драгунский.

В 2024 году в России выпустили 103,3 тысячи наименований книжных изданий. Их совокупный тираж составил около 370 млн экземпляров, среди них — 295,2 млн книг.

Триллер Веры Богдановой о сектах Староалтайска, ирландская антиутопия-лауреат Букера, камбэк Гузели Яхиной, неизвестная история ВИЧ в СССР и научно-фантастического хоррор Эдуарда Веркина (отмеченный автором «Игры престолов» Джорджем Мартином!) — Собака.ru рассказывает, на какие новинки обратить внимание в последний месяц зимы.