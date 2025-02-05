Что читать в феврале: 12 отличных новых книг

Вера Богданова «Семь способов засолки душ» (18+)

Триллер о русской хтони и мистике, от которого невозможно оторваться. Главная героиня Ника — девушка с травмой родом из детства (ее отец был лидером деструктивной секты «Сияние»). Когда, повзрослев, она возвращается в родной Староалтайск, то узнает, что здесь много лет пропадают девушки, а полиция закрывает на это глаза. Связано ли происходящее с сектой и ее отцом? От кого она получает странные анонимные письма? Протагонистке предстоит взяться за расследование самостоятельно.

Дебютный роман автора «Семи способов засолки душ» Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» был среди финалистов премии «Лицей» и попал в шорт‑лист «Нацбеста».

«Редакция Елены Шубиной»