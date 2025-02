Что читать в феврале: 12 отличных новых книг

Пол Линч «Песнь пророка» (16+)

Роман Пола Линча получил Букеровскую премию в 2023-м и стал книгой года по версии The Guardian, Daily Mirror, The Telegraph и The Economist. Напряженную и мрачную антиутопию «Песнь пророка» уже сравнивают с «1984» и «Рассказом служанки».

В центре сюжета — семейство Стэк, живущей в альтернативной Ирландии. Страна на пороге тоталитаризма и гражданской войны: один из членов семьи пропадает после демонстрации, другой — присоединяется к сопротивлению правительственным войскам. Теперь мать четверых детей Айлиш Стэк — единственная, кто может всех спасти.

«Иностранка», перевод: Марина Клеветенко