Что читать в феврале: 12 отличных новых книг

Триллер Веры Богдановой о сектах Староалтайска, ирландская антиутопия-лауреат Букера, камбэк Гузели Яхиной, неизвестная история ВИЧ в СССР и научно-фантастического хоррор Эдуарда Веркина (отмеченный автором «Игры престолов» Джорджем Мартином!) — Собака.ru рассказывает, на какие новинки обратить внимание в последний месяц зимы.
Вера Богданова «Семь способов засолки душ» (18+)
Триллер о русской хтони и мистике, от которого невозможно оторваться. Главная героиня Ника — девушка с травмой родом из детства (ее отец был лидером деструктивной секты «Сияние»). Когда, повзрослев, она возвращается в родной Староалтайск, то узнает, что здесь много лет пропадают девушки, а полиция закрывает на это глаза. Связано ли происходящее с сектой и ее отцом? От кого она получает странные анонимные письма? Протагонистке предстоит взяться за расследование самостоятельно.
Дебютный роман автора «Семи способов засолки душ» Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» был среди финалистов премии «Лицей» и попал в шорт‑лист «Нацбеста».
«Редакция Елены Шубиной»
Пол Линч «Песнь пророка» (16+)
Роман Пола Линча получил Букеровскую премию в 2023-м и стал книгой года по версии The Guardian, Daily Mirror, The Telegraph и The Economist. Напряженную и мрачную антиутопию «Песнь пророка» уже сравнивают с «1984» и «Рассказом служанки».
В центре сюжета — семейство Стэк, живущей в альтернативной Ирландии. Страна на пороге тоталитаризма и гражданской войны: один из членов семьи пропадает после демонстрации, другой — присоединяется к сопротивлению правительственным войскам. Теперь мать четверых детей Айлиш Стэк — единственная, кто может всех спасти.
«Иностранка», перевод: Марина Клеветенко
Предыдущий роман Эдуарда Веркина «Снарк снарк. Книга 2. Снег Энцелада»
Эдуард Веркин «Сорока на виселице» (16+)
«Кого возьмут в будущее?» Ответ на этот вопрос (а также «Куда себя пристроить обновленному человечеству?» и «Стоит ли ставить эксперименты над людьми?») предстоит определить егерю Яну. Его оторвали от важного дела — спасения туристов от медведей на планете Путоран — и пригласили поучаствовать в работе Большого жюри. Кто-то ведь должен решать судьбы цивилизации в мире, где уже побеждены болезни, войны, голод и старость.
Автором атмосферного научно-фантастического хоррора выступил лауреат премии в области фантастики «Новые горизонты» (ее Веркин получал лично из рук «игропрестольной» легенды — Джорджа Мартина).
Inspiria
Ирина Ролдугина, Катерина Суверина «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР» (18+)
«Вспышка», пожалуй, идеальный подарок для фанатов сериала «Нулевой пациент». Это документальный портрет врачей, активистов, ученых, журналистов и обычных граждан, которые оказались лицом к лицу с разворачивающейся эпидемией.
Авторы — историк и культуролог — изучили архивы и свидетельства очевидцев, чтобы рассказать, как власти замалчивали факты о ВИЧ, обвиняли в создании вируса спецслужбы и делали вид, что в Союзе секса нет.
Individuum
Гузель Яхина «Эйзен» (18+)
Новый роман автора бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Гузель Яхина вновь берется за исторические реалии и приглашает нас присоединиться к ней в размышлении о загадочной личности режиссера Сергея Эйзенштейна.
Кто же он: создатель пропагандистских картин, прославляющих советское государство, или новатор, навсегда изменивший мировое кино? Эгоцентрик или великий ум?
«Редакция Елены Шубиной»
Юлия Лукшина «Хрустальный дом» (18+)
Сценаристка, помогавшая с адаптацией пьесы Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» в сценарий фильма Семена Серзина, выпускает повесть и цикл рассказов.
Фанаты Маркеса, внимание! «Хрустальный дом» — это многослойная проза в жанре магического реализма. В рамках одной усадьбы переплетаются несколько эпох и поколений: с историями о любви и ненависти, живом и мертвом, тоске и свете.
«Альпина.Проза»
Андрей Волос «Облака перемен» (16+)
Финалист премии «Большая книга»-2024 — настоящая головоломка, которая подойдет любителям остросюжетной прозы и неожиданных сюжетных твистов. Это и триллер, и авантюрный роман, и семейная сага.
А начинается все с того, что в квартире главного героя, писателя, раздается звонок: старая знакомая зовет его на похороны зятя.
«Азбука-Аттикус»
Эмма Клайн «Гостья» (18+)
Клайн громко дебютировала с романом «Девочки» о взрослении в секте Чарльза Мэнсона. В ее новой книге соединяется интимная интонация истории взросления в духе Сэлинджера с пугающей таинственностью фильмов Дэвида Линча.
«Гостья» рассказывает о циничной и алчной содержанке, которую выставил на улицу очередной мужчина. И это тот случай, когда против воли сопереживаешь отрицательной героине. Конечно, из-за литературного обаяния текста.
«Фантом Пресс», перевод: Любовь Карцивадзе
Руфь Гринько «Комната утешения» (16+)
Дебютный роман Руфь Гринько — трепетная история о том, как две сестры закрываются дома в попытках убежать от депрессии и враждебного мира. Источник для утешения они ищут в сказках и детских воспоминаниях.
Читатель становится не только наблюдателем, но и соучастником: вот мы вместе едим с дедушкой малину с куста, прыгаем с друзьями через резинку на перемене, рисуем мелом на асфальте и боимся позвонить маме.
NoAge
Этгар Керет «Поломка на краю галактики» (18+)
Новый сборник рассказов Этгара Керета — одного из лучших писателей, работающих сегодня в коротком жанре. Это теплые, сардонические, горькие и невероятно изобретательные истории. В них герои сражаются с семейными перипетиями, войной, зависимостями и даже любовью.
Пожалуй, главная отличительная особенность сборника в том, что в начале текста вы ни за что не предугадаете, чем же он закончится.
«Фантом Пресс», перевод: Линор Горалик (признана Минюстом России исполняющей функции иностранного агента)
Карина Шаинян «Саспыга» (18+)
Новый роман профессионала фантастики и саспенса Карины Шаинян заставляет заблудиться где-то между объективным и кажущимся. Это наваждение, или в горах бродит загадочное существо Саспыга? На Алтае пропадают люди, или они сбегают по собственной воле? Мимо промчались кони-призраки, или мы просто наткнулись на пейзажи, непривычные для нашего взгляда?
«Я слишком долго ходила по этим горам, и моя вера в рациональное стерлась об поросшие лишайником камни, обтрепалась об кусты березы, стала хрупкой под жестким излучением злого солнца», — пишет Шаинян.
«Редакция Елены Шубиной»
Рэндалл Коллинз «Насилие. Микросоциологическая теория» (18+)
Насилие — это естественная форма человеческого поведения? Американский социолог Рэндалл Коллинз ставит такую сентенцию под сомнение и доказывает, что жестокость совсем нелегко дается людям. Погружаемся в сложные и мрачные миры человеческой агрессии: от школьных издевательств до вооруженных конфликтов.
«Новое литературное обозрение», перевод: Николай Проценко
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