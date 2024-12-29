12 лучших книг 2024 года

Собака.ru подводит субъективные итоги года — рассказываем о лучших, на наш взгляд, книгах, вышедших в России в 2024-м: от нового романа Виктора Пелевина и нашумевших «Кадавров» Алексея Поляринова до 24-х эссе про квантовую физику (рассказанных простым языком!) и «энциклопедию» про жителей США историка Ивана Куриллы.
Алексей Поляринов «Кадавры» (18+)
Книга одного из столпов современной русской литературы (перевел на русский «Бесконечную шутку» Фостера Уоллеса, а также тексты Кауфмана и Тарантино!) наделала много шума. «Кадавры» — одновременно антиутопия, постапокалиптика и роуд-муви про альтернативную Россию 2050-х. По всей стране появляются загадочные окаменевшие мумии детей, выжигающие территории вокруг себя выбросами соли. Главные герои «Кадавров» — эмигрантка и сотрудница немецкого института Даша и ее брат-«решала» Матвей — катаются по безрадостным городам в поисках свидетельств о «моральных аномалиях».
Inspiria
Сьюзен Таубес «Развод» (18+)
Да не введет вас в заблуждение наивный розовый цвет обложки! «Развод» — роман-путешествие во внутренний мир главной героини Софи, которая почти сразу погибает в автокатастрофе (но это не спойлер, а начало книги!). Ее жизнь после смерти только начинается — теперь ей не нужно играть роли жены, дочери, матери. Зато много других дел: разобраться с отношениями и развестись с мужем-тираном и восстановить историю семьи, накрепко сшитую с годами этнических чисток и преследований.
Автор романа — венгеро-американская писательница Сьюзен Таубес, творчество которой ценили Сэмюэль Беккет и Сьюзен Сонтаг. «Развод» оказался единственной книгой, изданной при ее жизни — вскоре после публикации Таубес утопилась в Атлантическом океане.
«Подписные издания»
Алексей Семихатов «Сто лет недосказанности» (12+)
Советский и российский физик и математик Алексей Семихатов рассказывает, как устроен квантовый мир в наше время. А также чем квантовая механика отличается от привычного нам понимания окружающей среды и как можно разобраться в ее странностях. Семихатов объясняет, что такое «квантовые компьютеры» и как работает квантовая же запутанность, а объектам приходится обходиться без некоторых привычных свойств. И самое главное — все это изложено простым языком: сложные вещи становятся не только понятными, но и увлекательными.
«Альпина Паблишер»
«Круть» Виктор Пелевин (18+)
Книга «Круть» главного апологета постмодерна продолжает разворачивать вселенную, созданную в романе Transhumanism Inc. и продолжившуюся в KGBT+ и «Путешествии в Элевсин». В этот раз мы получили от знаменитого мистификатора триллер-детектив, где женщины захватывают власть, мужчины пытаются ее вернуть, а планета между тем оказывается на грани исчезновения. Подробнее о том, каким получился роман, где Пелевин (кажется) окончательно стал сатириком, можно прочитать здесь.
«Эксмо»
Джонатан Лосос «От саванны до дивана: эволюционная история кошек» (12+)
Эволюционный биолог исследует, как естественный и искусственный отбор сформировали современных кошек. Используя новейшие технологии, такие как GPS-трекинг, анализ генома и археологические методы, ученые изучают прошлое и настоящее самых популярных в России домашних животных. За последние несколько тысячелетий они прошли удивительный путь, став одними из самых успешных существ на планете. Лосос также показывает, как взаимодействие людей и кошек меняет окружающий мир и формирует будущее как для хвостатых, так и для человека.
«Альпина нон-фикшн»
Андрей Ланьков «Не только кимчхи: История, культура и повседневная жизнь Кореи» (18+)
Книга востоковеда и профессора сеульского Университета Кунмин Андрея Ланькова рассказывает о прошлом и настоящем Кореи — маленькой империи, которая за последние три столетия трансформировалось в одну из самых богатых и динамично развивающихся стран.
Об изменениях, которые случились за эти годы, Ланьков рассказывает с ракурса обычных горожан. Как на них повлияли изменение вкусовых привычек, возникновение на рынке новых моделей обуви и одежды, технологический прогресс и рост благосостояния, который поспособствовал появлению местной олигархии. Нон-фикшен проиллюстрирован черно-белыми архивными фотографиями.
«Альпина паблишер»
Иван Курилла «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США» (18+)
Доктор исторических наук Иван Курилла подробно рассказывает, как складывались основы американской модели, знакомые всем нам — демократия, вера в свою исключительность и стремление быть «спасителями мира». Он объясняет, как страна перешла от политики изоляции к активной экспансии, а также как в ее истории сочетаются идеализм и прагматизм.
Одним из главных факторов формирования Америки Курилла считает постоянный поиск своей идентичности через противопоставление другим: английским колонизаторам, коренным народам, защитникам рабства, политике СССР, а сегодня — возвышающемуся Китаю и возвращению России в мировую политику.
«Альпина Паблишер»
Егана Джаббарова «Дуа за неверного» (18+)
Писательница, поэтесса и эссеистка, известная книгами «Руки женщин моей семьи были не для письма», «Красная кнопка тревоги», «Босфор» и «Поза Ромберга» рассказывает историю своего сводного брата Сергея, родившегося от внебрачной связи ее отца. Она пытается восстановить его короткую биографию и понять, что привело к его ранней и трагической смерти.
Следуя по его жизненному пути, автор видит в судьбе брата отражение непростых реалий конца 1990-х и начала 2000-х годов: бедность, межэтнические конфликты, борьба за выживание, эпидемия зависимостей и кризис идентичности.
«Новое литературное обозрение»
Оксана Тимофеева «Мальчики, вы звери» (18+)
Специалист по философии животных и эротической философии Жоржа Батая выпустила книгу, в основу которой легли три случая из практики Зигмунда Фрейда, которые Тимофеева использует для размышлений о природе насилия и сексуальности, начиная с древних времен и до современности.
Центральным элементом насилия автор называет «машину маскулинности» — систему, которая постоянно воспроизводит привычные для общества нормы. Под ее влиянием страдают как животные, так и люди, которых к ним приравнивают. Однако, по мнению Тимофеевой, когда механизм насилия становится видимым, его можно осознать, обсудить и, возможно, преодолеть.
Individuum
Оливия Лэнг «Сад против времени» (18+)
Во время пандемии британская писательница и эссеистка получила дом с заброшенным садом в Саффолке. Работа с землей, обрезка деревьев, возрождение клумб и восстановление построек стало для Лэнг не только способом упорядочить пространство, но и поводом для глубоких размышлений о природе садов как явления.
Лэнг проводит параллели между свободными садами Дерека Джармена и Джона Клэра, открытыми для всех, и строгими парками британской аристократии, создававшимися за счет эксплуатации. Через эту призму она исследует, что такое сад: личное пространство или общественный феномен? Рай для всех или символ неравенства?
Ad Marginem
Дэвид Гребер и Дэвид Уэнгроу «Заря всего. Новая история человечества» (18+)
Антрополог и археолог предлагают всем нам пересмотреть привычное представление о развитии человеческого общества. Гребер и Уэнгроу считают, что история нас как вида могла развиваться гораздо сложнее, чем это принято думать. Они призывают выйти за рамки западного взгляда на прошлое, чтобы увидеть социальную эволюцию под новым углом.
Ad Marginem
Даниэль Шрайбер «Один и ОК. Как мы учимся быть сами по себе» (18+)
Немецкий писатель и внештатный корреспондент Monopol и Cicero в формате эссе размышляет об одиночестве в современном мире. Ловко жонглируя примерами из трудов философов (от Аристотеля до Ханны Арендт), книг Джейн Остин и материалами современных психотерапевтов, Шрайбер приходит к тому, что стремление к одиночеству нормально и не должно восприниматься обществом как негативное явление или неудача. Писатель анализирует опыт изоляции во время пандемии 2022-го, а также феномен близкой дружбы и межличностных отношений.
Individuum
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