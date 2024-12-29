12 лучших книг 2024 года

Сьюзен Таубес «Развод» (18+)

Да не введет вас в заблуждение наивный розовый цвет обложки! «Развод» — роман-путешествие во внутренний мир главной героини Софи, которая почти сразу погибает в автокатастрофе (но это не спойлер, а начало книги!). Ее жизнь после смерти только начинается — теперь ей не нужно играть роли жены, дочери, матери. Зато много других дел: разобраться с отношениями и развестись с мужем-тираном и восстановить историю семьи, накрепко сшитую с годами этнических чисток и преследований.

Автор романа — венгеро-американская писательница Сьюзен Таубес, творчество которой ценили Сэмюэль Беккет и Сьюзен Сонтаг. «Развод» оказался единственной книгой, изданной при ее жизни — вскоре после публикации Таубес утопилась в Атлантическом океане.

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