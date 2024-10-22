От Пелевина до Вирджинии Вулф: 9 лучших новых книг, чтобы прочесть осенью

«Незаживающий рай», Владимир Казаков (16+)

Коллаборации петербургского издательства Яромира Хладика и литературного журнала «Носорог» — всегда клад. В этот раз ее результатом стал сборник текстов загадочного автора Владимира Казакова, которого любили и уважали Лиля Брик, Алексей Крученых, Генрих Белль и Андрей Битов, но мы сейчас о нем почти ничего не знаем. Казаков — серое пятно в истории отечественной литературы, но тем интереснее погрузиться в полумрак и обнаружить то, что ранее было скрыто.

Издательство: «Носорог»