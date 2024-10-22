От Пелевина до Вирджинии Вулф: 9 лучших новых книг, чтобы прочесть осенью

Осторожно, в этой книжной подборке очень много Петербурга! Например, в дебютном романе Ани Гетьман город превращается в декорации для автофикшена про тревожность, а главное петербургское издательство комиксов «Бумкнига» выпустило невероятно красивый графический роман «Шахматист» по мотивам последней книги Стефана Цвейга. Собака.ru выбрала 9 книг, которые появились на полках магазинов в октябре и рассказывает, почему их обязательно стоит прочитать этой осенью.
«Шмель», Аня Гетьман (18+)
В дебютном романе (который уже разлетается с полок за считанные часы!) блогер Аня Гетьман показывает картину жизни, знакомую каждому петербуржцу — булочные Вольчека, «Подписные издания», прогулки по опустевшему городу и попытки найти себя в соцсетях. Но где-то внутри Ани жужжит шмель, который не дает ей спокойно жить. Книга предлагает читателю посмотреть на мир глазами человека с тревожным расстройством, который всегда находится в поисках выхода из череды непрекращающихся катастроф.
Издательство: Polyandria NoAge
«О чем я думаю», Оксана Васякина (18+)
Новая книга одной из самых знаковых писательниц нашего поколения, в которую вошли поэтические работы. Как и в прозе (вы наверняка видели обложки книг Васякиной «Рана», «Степь» и «Роза» с цветами в графике), Оксана исследует глубины собственной памяти и опыта, историю семьи, телесность и свою сущность как человека. В книгу также вошла поэма «Книга Гуро», посвященная поэтессе серебряного века Елене Гуро, жизнь и творчество которой давно интересовали писательницу.
Издательство: «НЛО»
«Незаживающий рай», Владимир Казаков (16+)
Коллаборации петербургского издательства Яромира Хладика и литературного журнала «Носорог» — всегда клад. В этот раз ее результатом стал сборник текстов загадочного автора Владимира Казакова, которого любили и уважали Лиля Брик, Алексей Крученых, Генрих Белль и Андрей Битов, но мы сейчас о нем почти ничего не знаем. Казаков — серое пятно в истории отечественной литературы, но тем интереснее погрузиться в полумрак и обнаружить то, что ранее было скрыто.
Издательство: «Носорог»
«Шахматист», Давид Сала (12+)
Еще одна новинка от петербургской команды — главного издательства комиксов «Бумкнига». Невероятно красивый графический роман по мотивам последней книги Стефана Цвейга полон тоски и тревоги, которые пронизывали весь первый год Второй мировой войны. Декорации — разлагающаяся роскошь океанского лайнера, а главный герой — шахматный гений, которого подвергли самой ужасной пытке. Пытке одиночеством.
Издательство: «Бумкнига»
«Мысли о мире во время воздушного налета», Вирджиния Вулф (18+)
Полный усталого, но совсем небезнадежного созерцания, сборник эссе великой Вирджинии Вулф был написан всего за год до смерти писательницы. Хлесткими, всегда острыми, но полными тонкой красоты формулировками она рассказывает об окружающей ее современности. Именно за это все боятся Вирджинию Вулф — за смелость идти далеко, говорить уверенно и честно.
Издательство: Ad Marginem
«Тамиздат», Яков Клоц (18+)
Что общего у Беллы Ахмадулиной, Исаака Бабеля, Иосифа Бродского и Николая Гумилева? Каждый из них в определенный момент времени оказывался под запретом и не мог публиковаться в родной стране. Так появился феномен «тамиздат» — ситуация, когда книгу печатают за границей. В СССР для издания был запрещен колоссальный спектр тем — лагеря, сталинские репрессии, цензура. Филолог-славист Яков Клоц исследует историю запретных книг и подробно рассказывает о том, как издавали и воспринимали книги опальных авторов за пределами Советского Сюза.
Издательство: «НЛО»
«Конструктивизм», Александр Ган (18+)
Памятник времени, шедевр авангардного дизайна и просто манифест нового искусства. Впервые он был выпущен в 1922 году, но даже спустя 102 года мы можем впечатлиться насколько свежо и актуально книга выглядит сейчас. Помимо эстетической составляющей, она весьма любопытна благодаря исследовательнице Ольге Сафоновой — ее статья, опубликованная в «Конструктивизме», посвящает нас в контекст создания этой небольшой, но важной книги.
Издательство: Ad Marginem
«Сциапоника. Поэтический и практический гид для грациозного растениеводства», Илья Долгов
Новое издание главных рокеров книжного мира Петербурга — магазина «Все свободны». Интеллектуальная эквилибристика продолжает линию, взятую Ad Marginem и их книгами «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни» Майкла Мардера и «Сад против времени» Оливии Лэнг — между прочим, обе стали хитами последних двух месяцев! Илья Долгов исследует взаимоотношения между человеком и растением, но делает это через призму личного художественного опыта.
Издательство: «Все свободны»
«Круть», Виктор Пелевин (18+)
Уже несколько лет подряд в середине осени выходит новый роман Пелевина и создает ажиотаж в книжной индустрии по всей стране. Книга «Круть» главного апологета постмодерна продолжает разворачивать вселенную, созданную в романе Transhumanism Inc. и продолжившуюся в KGBT+ и «Путешествии в Элевсин». В этот раз мы получили от знаменитого мистификатора триллер-детектив, где женщины захватывают власть, мужчины пытаются ее вернуть, а планета между тем оказывается на грани исчезновения. Подробнее рецензию на «Круть» автора Собака.ru можно прочитать здесь.
Издательство: «Эксмо»
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