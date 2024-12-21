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«Белые ночи» Достоевского стали вируситься в англоязычных соцсетях. Повесть активно скупают в магазинах

Издание «Белых ночей» от Penguin Classics стало четвертой по числу продаж переводной книгой в Великобритании в 2024 году. А на Spotify появились плейлисты под названием «Белые ночи» с произведениями русских композиторов — Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Читатели со всего мира воспевали прекрасную и трагическую историю любви, которую поведал Достоевский. «Все хотят влюбиться по уши. А потом они читают «Белые ночи» Достоевского», — приводит один из постов The Guardian. 

Издание также отметило, что повесть Достоевского стала столь успешна отчасти из‑за ее короткого объема. В книге — лишь 80 страниц. «Объем «Белых ночей» также делает их легким первым погружением в несколько пугающий бассейн классической русской литературы», — добавило издание.

Билл Гейтс рекомендует! Основатель Microsoft составил список книг, «которые согреют вас в эти зимние праздники» В этом году в списке бестселлер о том, как смартфоны и соцсети влияют на психику детей («эту книгу должен прочитать каждый, кто воспитывает ребенка», — пишет Гейтс) и книга-предсказание о том, как ИИ и редактирование генов изменят «каждый аспект нашего общества». Собака.ru рассказывает об этих и других рекомендациях основателя Microsoft.

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