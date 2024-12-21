«Белые ночи» Достоевского стали вируситься в англоязычных соцсетях. Повесть активно скупают в магазинах

Читатели со всего мира воспевали прекрасную и трагическую историю любви, которую поведал Достоевский. «Все хотят влюбиться по уши. А потом они читают «Белые ночи» Достоевского», — приводит один из постов The Guardian.

Издание также отметило, что повесть Достоевского стала столь успешна отчасти из‑за ее короткого объема. В книге — лишь 80 страниц. «Объем «Белых ночей» также делает их легким первым погружением в несколько пугающий бассейн классической русской литературы», — добавило издание.

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