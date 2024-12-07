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Книги

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В следующем году книги подорожают на 7-10%

Некоторые издательства уже заявили о планах изменить стоимость своей продукции.  Сейчас средняя цена книги составляет примерно 460 рублей, то есть в 2025-м она будет составлять около 492 рублей.

Mdisk/shutterstock

Подорожание вызвано повышением стоимости полиграфических услуг. В ноябре они выросли год к году на 20%, а отечественная офсетная бумага выросла в цене на 12%. Дороже более чем на 20% стали и логистические услуги ― хранение и транспортировка, Маркетплейсы объявили о росте комиссий на 4–7%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на книжном рынке.

В издательстве «Эксмо» увеличат цены в среднем на 7%. В «Азбуке-Аттикус» собираются повысить цены на 5–10%. При этом полиграфия в России загружена на 100% и спада заказов не ожидается, отметил гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев.

Поэтому советуем не откладывать покупку желанной книги в долгий ящик. А если вы не знаете, что почитать, то советуем ознакомиться с нашей подборкой новинок прошлого месяца.

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