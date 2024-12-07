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Плановую реставрацию Исаакиевского собора завершат в конце 2025 года

Сейчас на фасаде выходящего к Центральному выставочному залу «Манеж», установили реставрационные леса. Начальная цена контракта на проведение работ составила 107,5 млн рублей.

mivod / Shutterstock.com

Как объяснили в пресс-службе Государственного музея «Исаакиевский собор», благодаря усиленной конструкции лесов, которые полностью скрывают северо-западную часть здания, облицовочные мраморные плиты не потребуется спускать вниз для восстановления.

«После демонтажа мраморных плит, вес которых может достигать до 500 килограммов, будут произведены работы по устранению атмосферных протечек в кирпичной кладке, инъектированию возможных трещин, герметизации швов», — рассказали представители культурного учреждения изданию «Петербургский дневник».

Ранее мы писали о том, что с колокольни Спаса на Крови в Петербурге собираются снимать строительные леса. Правда, это произойдет не раньше, чем через два года. 

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