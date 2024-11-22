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«Когната» Алексея Сальникова и первый поэтический сборник Леонида Юзефовича: стали известны главные книжные новинки ноября

А также петербургский роман взросления Яны Верзун, который даст старт серии «Рябина: новые Решения», ранее не публиковавшаяся публицистика Ивана Бунина и другие — публикуем список.

  • Алексей Сальников — «Когната». Новая книга «о людях и драконах» в серии «Продолжение следует: Яндекс Книги & РЕШ» от автора бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него».
  • Евфросиния Капустина — «Люди, которых нет на карте». Наблюдательный взгляд фотографа-волонтера на быт латиноамериканских деревень. Продолжение серии «Русский Iностранец»
  • Майя Кучерская — «Случай в маскараде. Несвяточные рассказы». Сборник короткой прозы.
  • Яна Верзун — «Музыка в пустом доме». Роман взросления в петербургских декорациях, старт серии «Рябина: новые РЕШения».
  • Елена Чижова — «Страх и наваждения». Роман о писатели и сочиняемой им реальности от автора бестселлера «Время женщин».
  • Иван Бунин — «Чувствую себя очень зыбко». Собрание публицистики писателя 1920-1930-х годов.
  • Гала Узрютова — «Выбор воды». Роман-путешествие.
  • Надя Алексеева — «Белград». Современная история, сюжет которой связан с судьбой Чехова, от автора «Полунощницы».
  • Елена Холмогорова — «Недрогнувшей рукой». Мемуарная проза, новинка серии «Совсем другое время».
  • Владислав Отрошенко — «Гоголиана: фантасмагория в тринадцати новеллах». Авторское прочтение тайны жизни и смерти Николая Гоголя.
  • Денис Драгунский — «Смелая женщина до сорока лет: новеллы, литературные фантазии, подслушанные разговоры». Продолжение авторской серии.
  • Леонид Юзефович — «Мемуар». Первый поэтический сборник писателя и прозаика, в который вошли стихотворения, написанные в последние 50 лет.
  • Александр Ливергант — «Даниэль Дефо: факт или вымысел». Биография писателя, мореплавотеля и автора культового «Робинзона Крузо».

Как Елена Шубина стала издавать главные русские книги современности

Алексей Сальников
Евгения Улаз для Собака.ru
Алексей Сальников
Елена Чижова
Собака.ru
Елена Чижова
Леонид Юзефович
Собака.ru
Леонид Юзефович

В декабре в «Редакции Елены Шубиной» выйдет сборник «Чудо как предчувствие». В иллюстрированную художником Сашей Николаенко книгу вошли 15 иронических и остроумных текстов современных писателей, в том числе рассказы и эссе Евгения Водолазкина, Татьяны Толстой и Алексея Сальникова.  В числе других новинок, запланированных на последний месяц уходящего года:

  • Елена Чижова — «Время женщин». Переиздание метафорического и драматического высказывания о женских судьбах первой половины ХХ века.
  • Виктор Шкловский — «Zoo, или Письма не о любви. Сентиментальное путешествие. Жили-были. Письма внуку». Сборник автобиографической прозы и писем писателя и литературоведа.
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Алексей Сальников, Елена Чижова, Леонид Юзефович

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