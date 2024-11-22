«Когната» Алексея Сальникова и первый поэтический сборник Леонида Юзефовича: стали известны главные книжные новинки ноября

В декабре в «Редакции Елены Шубиной» выйдет сборник «Чудо как предчувствие». В иллюстрированную художником Сашей Николаенко книгу вошли 15 иронических и остроумных текстов современных писателей, в том числе рассказы и эссе Евгения Водолазкина, Татьяны Толстой и Алексея Сальникова. В числе других новинок, запланированных на последний месяц уходящего года:

Елена Чижова — «Время женщин». Переиздание метафорического и драматического высказывания о женских судьбах первой половины ХХ века.

Виктор Шкловский — «Zoo, или Письма не о любви. Сентиментальное путешествие. Жили-были. Письма внуку». Сборник автобиографической прозы и писем писателя и литературоведа.