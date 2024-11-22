«Когната» Алексея Сальникова и первый поэтический сборник Леонида Юзефовича: стали известны главные книжные новинки ноября

А также петербургский роман взросления Яны Верзун, который даст старт серии «Рябина: новые Решения», ранее не публиковавшаяся публицистика Ивана Бунина и другие — публикуем список.
- Алексей Сальников — «Когната». Новая книга «о людях и драконах» в серии «Продолжение следует: Яндекс Книги & РЕШ» от автора бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него».
- Евфросиния Капустина — «Люди, которых нет на карте». Наблюдательный взгляд фотографа-волонтера на быт латиноамериканских деревень. Продолжение серии «Русский Iностранец»
- Майя Кучерская — «Случай в маскараде. Несвяточные рассказы». Сборник короткой прозы.
- Яна Верзун — «Музыка в пустом доме». Роман взросления в петербургских декорациях, старт серии «Рябина: новые РЕШения».
- Елена Чижова — «Страх и наваждения». Роман о писатели и сочиняемой им реальности от автора бестселлера «Время женщин».
- Иван Бунин — «Чувствую себя очень зыбко». Собрание публицистики писателя 1920-1930-х годов.
- Гала Узрютова — «Выбор воды». Роман-путешествие.
- Надя Алексеева — «Белград». Современная история, сюжет которой связан с судьбой Чехова, от автора «Полунощницы».
- Елена Холмогорова — «Недрогнувшей рукой». Мемуарная проза, новинка серии «Совсем другое время».
- Владислав Отрошенко — «Гоголиана: фантасмагория в тринадцати новеллах». Авторское прочтение тайны жизни и смерти Николая Гоголя.
- Денис Драгунский — «Смелая женщина до сорока лет: новеллы, литературные фантазии, подслушанные разговоры». Продолжение авторской серии.
- Леонид Юзефович — «Мемуар». Первый поэтический сборник писателя и прозаика, в который вошли стихотворения, написанные в последние 50 лет.
- Александр Ливергант — «Даниэль Дефо: факт или вымысел». Биография писателя, мореплавотеля и автора культового «Робинзона Крузо».
В декабре в «Редакции Елены Шубиной» выйдет сборник «Чудо как предчувствие». В иллюстрированную художником Сашей Николаенко книгу вошли 15 иронических и остроумных текстов современных писателей, в том числе рассказы и эссе Евгения Водолазкина, Татьяны Толстой и Алексея Сальникова. В числе других новинок, запланированных на последний месяц уходящего года:
- Елена Чижова — «Время женщин». Переиздание метафорического и драматического высказывания о женских судьбах первой половины ХХ века.
- Виктор Шкловский — «Zoo, или Письма не о любви. Сентиментальное путешествие. Жили-были. Письма внуку». Сборник автобиографической прозы и писем писателя и литературоведа.
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