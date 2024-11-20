В иллюстрированную художником Сашей Николаенко книгу вошли 15 иронических и остроумных текстов современных писателей.
В декабре в «Редакции Елены Шубиной» при поддержке компании Эн+ выходит новогодний сборник рассказов и эссе «Чудо как предчувствие». Пятнадцать современных авторов, среди которых Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Вениамин Смехов, Майя Кучерская, Александр Цыпкин, Марина Степнова, Алексей Сальников, Шамиль Идиатуллин, Денис Драгунский, Григорий Служитель, Павел Басинский, Алла Горбунова, Анна Матвеева, Елена Колина, Валерий Попов размышляют о невероятном, простом и удивительном. Это могут быть семейные истории, тонкие новеллы, остроумные городские сказки или философские притчи — от выживания в блокадном Ленинграде в пересказе Татьяны Толстой до экзистенции в городских условиях от Алексея Сальникова. Автором идеи и куратором проекта выступила Анна Попова, а редактором-составителем — Вероника Дмитриева.
«Мне кажется, что вера в чудо — важное условие его сотворения. Видя эту веру, Бог нарушает естественные законы. А еще чудо должно быть необходимым. То есть тем, без чего ничего не получится. Оно может быть явлено в тот момент, когда естественные законы уже бессильны. Только Бог выше таких законов, и явление чуда всякий раз это обстоятельство подтверждает», — пишет Евгений Водолазкин.
12+
Комментарии (0)