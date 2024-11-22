18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Названы лучшие научно-популярные книги 2024 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

Публикуем имена (и названия!) лауреатов.

«Альпина Паблишер»
«Альпина Паблишер»

В номинации «Гуманитарные науки» премию «Просветитель» получил Иван Курилла — за книгу «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США», вышедшую в издательстве «Альпина Паблишер».

В номинации «Естественные и точные науки» лауреатом стала Марии Кондратовой — автор книги «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них», издательство «Альпина Паблишер».

Специальную награду «ПолитПросвет» за лучшую книгу об общественно-политических процессах в России получил Антон Долин* за книгу «Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана"», вышедшей в издательстве Meduza**. Также жюри отметило специальным упоминанием книгу «Энциклопедия диссидентства: СССР, 1956–1989». Издательство «Новое литературное обозрение».

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.

**внесена Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций

Corpus
«Альпина нон-фикшн»

Лучшими переводческо-издательскими работами — победителями премии «Просветитель.Перевод» — признаны:

  • в номинации «Гуманитарные науки» — книга Стивена Уокера «Первый: новая история Гагарина и космической гонки». Лауреатами стали коллектив издательства «Альпина нон-фикшн»: редакторы Игорь Лисов и Вячеслав Ионов и переводчица Наталья Лисова.
  • в номинации «Естественные и точные науки» — книга Стюарта Ричи «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке». Награду получил коллектив издательства Corpus: переводчик Алена Якименко и редактор Екатерина Владимирская.

Напомним, в шорт-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2024 году в общей сложности вошли 20 изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Полный список претендентов на награды мы публиковали здесь.

18+

Фото: Deemerwha studio / Shutterstock

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: