Названы лучшие научно-популярные книги 2024 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

Публикуем имена (и названия!) лауреатов.
В номинации «Гуманитарные науки» премию «Просветитель» получил Иван Курилла — за книгу «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США», вышедшую в издательстве «Альпина Паблишер».
В номинации «Естественные и точные науки» лауреатом стала Марии Кондратовой — автор книги «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них», издательство «Альпина Паблишер».
Специальную награду «ПолитПросвет» за лучшую книгу об общественно-политических процессах в России получил Антон Долин* за книгу «Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана"», вышедшей в издательстве Meduza**. Также жюри отметило специальным упоминанием книгу «Энциклопедия диссидентства: СССР, 1956–1989». Издательство «Новое литературное обозрение».
*внесен Минюстом в реестр иноагентов.
**внесена Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций
Лучшими переводческо-издательскими работами — победителями премии «Просветитель.Перевод» — признаны:
- в номинации «Гуманитарные науки» — книга Стивена Уокера «Первый: новая история Гагарина и космической гонки». Лауреатами стали коллектив издательства «Альпина нон-фикшн»: редакторы Игорь Лисов и Вячеслав Ионов и переводчица Наталья Лисова.
- в номинации «Естественные и точные науки» — книга Стюарта Ричи «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке». Награду получил коллектив издательства Corpus: переводчик Алена Якименко и редактор Екатерина Владимирская.
Напомним, в шорт-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» в 2024 году в общей сложности вошли 20 изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Полный список претендентов на награды мы публиковали здесь.
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Фото: Deemerwha studio / Shutterstock
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