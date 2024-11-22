Названы лучшие научно-популярные книги 2024 года — по версии премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

В номинации «Гуманитарные науки» премию «Просветитель» получил Иван Курилла — за книгу «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США», вышедшую в издательстве «Альпина Паблишер».

В номинации «Естественные и точные науки» лауреатом стала Марии Кондратовой — автор книги «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них», издательство «Альпина Паблишер».

Специальную награду «ПолитПросвет» за лучшую книгу об общественно-политических процессах в России получил Антон Долин* за книгу «Плохие русские. Кино от "Брата" до "Слова пацана"», вышедшей в издательстве Meduza**. Также жюри отметило специальным упоминанием книгу «Энциклопедия диссидентства: СССР, 1956–1989». Издательство «Новое литературное обозрение».

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.

**внесена Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций