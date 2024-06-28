Опубликованы лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» за 2024 год

Все короткие списки жюри выберет не позже 30 сентября 2024 года.

Лауреатами премии «Просветитель» 2023 года стали книги «Что случилось с климатом» Рамиза Алиева и «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений» Александры Горяшко. Главные призы премии «Просветитель.Перевод» забрали книга Питера Годфри-Смита «Метазоа: Зарождение разума в животном мире» и «Ген. Очень личная история» Сиддхартхи Мукерджи.