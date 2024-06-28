Опубликованы лонг-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» за 2024 год

Как отмечают в оргкомитете премии, на соискание в этом году было выдвинуто более 280 книг от 67 издательств .
В длинный список XVII сезона премии Дмитрия Зимина «Просветитель» вошли:
- Алексей Алексенко — «Секс с учеными: половое размножение и другие загадки биологии». — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Дмитрий Антонов — «Нимб и крест: как читать русские иконы». — М.: АСТ: ОГИЗ, 2023.
- Ольга Арнольд — «Полевые биологи в лицах». — М., АРХЭ, 2023.
- Павел Басинский — «Подлинная история Анны Карениной; Подлинная история Константина Левина (дилогия)». — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022, 2024.
- Александр Бердичевский, Александр Пиперски — «Три склянки пополудни и другие задачи по лингвистике». — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.
- Светлана Гурьянова — «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые "ошибки" и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке». — М.: Бомбора, 2024.
- Станислав Дробышевский — «Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции». — М.: Бомбора, 2024.
- Леонид Еленин — «Кометы. Странники Солнечной системы». — М.: Бомбора, 2024.
- Ольга Елина — «Картинки с выставки: наука и технологии в раннем СССР (по материалам Всероссийской выставки 1923 года)». — М.: Рутения, 2024.
- Андрей Журавлев — «Как живые: двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные». — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Андрей Иванов — «Архитектура без архитектора. Вернакулярные районы городов мира». — М.: Слово/Slovo, 2023.
- Ася Казанцева — «Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности». — М.: CORPUS, 2023.
- Мария Кондратова — «Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них». — М.: Альпина нон-фикшн, 2019.
- Иван Курилла — «Американцы и все остальные: истоки и смысл внешней политики США». — М.: Альпина Паблишер, 2024.
- Андрей Ланьков — «Не только кимчхи: история, культура и повседневная жизнь Кореи; К северу от 38-й параллели: как живут в КНДР (дилогия)». — М.: Альпина нон-фикшн, 2024, 2020.
- Наталия Лебина — «Хрущевка: советское и несоветское в пространстве повседневности». — М.: Новое литературное обозрения, 2024.
- Иван Лесков — «Дышите носом: что нужно знать о современных методах лечения болезней носа». — М.: Альпина Паблишер, 2023.
- Александр Марков, Елена Наймарк — «Перспективы отбора. От зеленых пеночек и бессмысленного усложнения до голых землекопов и мутирующего человечества». — М.: CORPUS, 2019.
- Павел Полян — «Бабий Яр. Реалии. — Кишинев: The Historical Expertise», 2024.
- Алексей Семихатов — «Сто лет недосказанности: квантовая механика для всех». — М.: Альпина нон-фикшн, готовится к изданию.
- Павел Филин, Евгений Вершинин (ум.), Сергей Кухтерин, Михаил Наймарк — «Коч — судно полярных мореходов XVII века. Новые данные». — М.: Паулсен, 2022.
- Леонид Фишман — «Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2024.
- Тимофей Чернов — «Прогноз погоды на сто лет. Как меняется климат Земли и что с этим делать». — М.: Фитон XXI, 2024.
- Яна Чехановец — «Иерусалим земной и подземныйм. — М.: Слово/Slovo, 2024.
- Татьяна Шишкова — «Внеждановщина: советская послевоенная политика в области культуры как диалог с воображаемым Западом». — М.: Новое литературное обозрение, 2023.
В длинный список V сезона премии Дмитрия Зимина «Просветитель.Перевод» вошли:
- Томас Рейнертсен Берг — «Театр мира. История картографии» / пер. с норв.: Евгения Воробьева; редактор Сергей Кокурин. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023.
- Майкл Брукс — «Искусство большего. Как математика создала цивилизацию» / пер. с англ.: Заур Мамедьяров; научный редактор Константин Кноп; редактор Максим Череповский. — М.: CORPUS, 2024.
- Бенджамин Вургафт, Мерри Уайт — «Искусство вкуса. Кулинарная история человечества» / пер. с англ.: Александра Глебовская; редакторы Олег Бочарников, Сергей Гуков. — М.: Individuum, 2024.
- Карло Гинзбург — «Соотношения сил. История, риторика, доказательство» / пер. с итал.: Михаил Велижев; научный редактор Всеволод Зельченко. — М.: Новое литературное обозрение, 2024.
- Стивен Гринблатт — «Взлет и падение Адама и Евы» / пер. с англ.: Полина Якушева, Артем Прожога; ответственный редактор Олеся Паламарчук; редакторы Светлана Рудзиевская, Мария Табырца. — М., Лёд, 2023.
- Ник Грум — «Толкин и его легендариум. Создание языков, мифический эпос, бесконечное Средиземье и Кольцо Всевластья» / пер. с англ.: Василий Горохов; научный редактор Алексей Ионов; ведущий редактор Марина Нефедова; литературный редактор Светлана Полежаева. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2024
- Алексис Драос — «Астрономия в искусстве: от эпохи Возрождения до наших дней» / пер. с франц.: Надежда Бунтман; научный редактор Михаил Шевченко; редактор Елена Борисова. — М.: Арт Волхонка, 2023.
- Ева Иллуз, Эдгар Кабанас — «Фабрика счастливых граждан: как индустрия счастья контролирует нашу жизнь» / пер. с англ.: Анна Рахманько; научный редактор Александр Павлов; ответственный редактор Алина Климкина; литературный редактор Нина Горская. — М.: Лёд, 2023.
- Эд Йонг — «Необъятный мир: как животные ощущают скрытую от нас реальность» / пер. с англ.: Мария Десятова; научный редактор Михаил Никитин; редактор Петр Фаворов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Лидия Канг, Нэйт Педерсен — «Нулевой пациент: нестрашная история самых страшных болезней в мире» / пер. с англ.: Дарья Юрина; редактор Дарья Ивановская. — М.: Лайвбук, 2023.
- Кевин Лейланд — «Неоконченная симфония Дарвина: как культура формировала человеческий разум» / пер. с англ.: Мария Десятова; научный редактор Елена Наймарк; редактор Виктория Сагалова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Джонатан Лосос — «От саванны до дивана: эволюционная история кошек» / пер. с англ.: Елена Борткевич; научный редактор Анжелика Клекот; редактор Олег Бочарников. — М. : Альпина нон-фикшн, 2024.
- Синклер Маккей — «Шифры цивилизации: коды, секретные послания и тайные знаки в истории человечества» / пер. с англ.: Иван Богданов; научный редактор Максим Суравегин; литературный редактор Ольга Бараш. — М.: Альпина Паблишер, 2023.
- Рагувир Партасарати — «Простое начало. Как четыре закона физики формируют живой мир» / пер. с англ.: Заур Мамедьяров; редактор Ольга Волкова. — М.: CORPUS, 2024.
- Стюарт Ричи — «Наукообразная чушь. Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке» / пер. с англ.: Алена Якименко; редактор Екатерина Владимирская. — М.: CORPUS, 2024.
- Карло Ровелли — «Гельголанд. Красивая и странная квантовая физика» / пер. с итал.: Андрей Дамбис; шеф-редактор Юлия Лаврова; ответственный редактор Юлия Клюшина. — М.: Бомбора, 2024.
- Колин Таброн — «Амур. Между Россией и Китаем» / пер. с англ.: Евгений Поникаров; шеф-редактор Юлия Лаврова; ответственный редактор Юлия Клюшина. — М.: Бомбора, 2024.
- Мария Татар — «Тысячеликая героиня: женский архетип в мифологии и литературе» / пер. с англ.: Ксения Артамонова; редактор Екатерина Иванкевич. — М.: Альпина Паблишер, 2023.
- Гвидо Тонелли — «Книга Бытия. Общая история происхождения» / пер. с итал.: Дмитрий Баюк; научный редактор Михаил Шевченко; редактор Ирина Гачечиладзе. — М.: CORPUS, 2022.
- Стивен Уокер — «Первый: новая история Гагарина и космической гонки» / пер. с англ.: Наталья Лисова (ум.); научный редактор Игорь Лисов; редактор Вячеслав Ионов. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.
- Майя Фоукс, Рубен Фоукс — «Искусство Центральной и Восточной Европы с 1950 года» / пер. с англ.: Владимир Петров; редакторы Ольга Гаврикова, Александра Шаповалова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2024.
- Юлиане Фюрст — «Цветы, пробившие асфальт: путешествие в Советскую Хиппляндию» / пер. с англ.: Ирина Косалс; научный редактор Софья Тимофеева. — М.: Новое литературное обозрение, 2023.
- Фрэнк Хольт — «Когда деньги говорят. История монет и нумизматики от древности до поп-культуры» / пер. с англ.: Александр Акопян; редактор Юлия Клюшина. — М.: Бомбора, 2023.
- Беттина Штангнет — «Эйхман до Иерусалима. Спокойная жизнь массового убийцы» / пер. с нем.: Владимир Найденов; научный редактор Константин Залесский. — М.: Издательство редких книг; ООО «Буки Веди», 2023.
- Джордан Элленберг — «Форма реальности. Скрытая геометрия стратегии, информации, общества, биологии и всего остального» / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Михаил Гельфанд; ответственный редактор Юлия Константинова. — М: Манн, Иванов и Фербер, 2023.
Все короткие списки жюри выберет не позже 30 сентября 2024 года.
Лауреатами премии «Просветитель» 2023 года стали книги «Что случилось с климатом» Рамиза Алиева и «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений» Александры Горяшко. Главные призы премии «Просветитель.Перевод» забрали книга Питера Годфри-Смита «Метазоа: Зарождение разума в животном мире» и «Ген. Очень личная история» Сиддхартхи Мукерджи.
Фото: Обложка: Thomas Bethge / Shutterstock
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