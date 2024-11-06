В Петербурге продают королевскую книгу Фауста

По словам владельца книги, она издана и оформлена лучшим букинистами и художниками Англии. В мире существует всего несколько экземпляров: два из них являются национальным достоянием Великобритании (книга по сей день лежит на рабочем столе премьер-министра Бенджамина Дизраэли в особняке Хьюэндена) и Германии, третий находится в России в Санкт-Петербурге.

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Ранее мы рассказывали о том, что «Беспредметный мир» с автографом Малевича и манифест супрематиста «О новых системах в искусстве» выставили на торги.