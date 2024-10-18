«Беспредметный мир» с автографом Малевича и манифест супрематиста «О новых системах в искусстве» выставили на торги

В числе топовых лотов, которые будут представлены на торгах 19 октября, — библиофильская редкость, теоретическое издание «Беспредметный мир» супрематиста Казимира Малевича на немецком языке с дарственной, оставленной художником своему ученику и последователю, живописцу Льву Юдину. На титульном листе написано: «Л. Юдину в память нашей общей работе над теорией о прибавочном элементе 1923-1926 год. К. Малевич 1928 г. Март Ленинград».

Первое издание научного труда «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» стало одним из итогов заграничной поездки Малевича в 1927 году. Тогда, посетив несколько мировых модернистских центров (в том числе Варшаву, Берлин и Баухаус в Дессау), он знакомится с основателем архитектурно-промышленной школы Баухаус Вальтером Гропиусом, венгерским абстракционистом Ласло Мохой-Надем, а также другими передовыми деятелями европейского авангарда. Книга с автографом издана в культовой серии книг Баухауса в числе других теоретических исследований о формообразовании, искусстве цвета и природе творчества («Точка и линия на плоскости» Кандинского и «Искусство цвета» Иттена оттуда же!).

«Беспредметный мир» представлен на торгах в издательской иллюстрированной обложке работы Мохой-Надя. Лот происходит из частного собрания Льва Юдина, который до закрытия Гинхука (советского аналога Баухауса) ассистировал Малевичу, возглавлял лабораторию формы и занимался разработкой и оформлением упомянутой в автографе знаменитой теории Малевича о прибавочном элементе. Получение книги 18 марта 1928 года отражено в дневниках Юдина: «Ведь уже пришла весна. Сегодня несколько эскизов на стене у С. — самые яркие мгновения дня. Это и книжка от К.С. (П.Э. по-немецки)». Этот факт подтверждает и исследовательница творчества супрематиста Ирина Карасик: «П.Э. — прибавочный элемент. Вероятно, в этот день Юдин получил экземпляр книги К.С. Малевича "Die Gegenstandslose Welt" (Bauhausbücher, 1927) с дарственной надписью». Подобная редкость выставляется на российские торги впервые. Стартовая цена лота — 700 тысяч рублей.