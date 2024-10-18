«Беспредметный мир» с автографом Малевича и манифест супрематиста «О новых системах в искусстве» выставили на торги

Аукционный дом «Литфонд» проведет очередные торги, на которых будут представлены редкие книги, автографы и графика из частных петербургских коллекций. Рассказываем о самых интересных лотах.
Малевич, К., "Беспредметный мир" / под ред. Вальтера Гроппиуса; типографика, обложка и суперобложка работы Ласло Мохой-Надя, 1927 год
В числе топовых лотов, которые будут представлены на торгах 19 октября, — библиофильская редкость, теоретическое издание «Беспредметный мир» супрематиста Казимира Малевича на немецком языке с дарственной, оставленной художником своему ученику и последователю, живописцу Льву Юдину. На титульном листе написано: «Л. Юдину в память нашей общей работе над теорией о прибавочном элементе 1923-1926 год. К. Малевич 1928 г. Март Ленинград».
Первое издание научного труда «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» стало одним из итогов заграничной поездки Малевича в 1927 году. Тогда, посетив несколько мировых модернистских центров (в том числе Варшаву, Берлин и Баухаус в Дессау), он знакомится с основателем архитектурно-промышленной школы Баухаус Вальтером Гропиусом, венгерским абстракционистом Ласло Мохой-Надем, а также другими передовыми деятелями европейского авангарда. Книга с автографом издана в культовой серии книг Баухауса в числе других теоретических исследований о формообразовании, искусстве цвета и природе творчества («Точка и линия на плоскости» Кандинского и «Искусство цвета» Иттена оттуда же!).
«Беспредметный мир» представлен на торгах в издательской иллюстрированной обложке работы Мохой-Надя. Лот происходит из частного собрания Льва Юдина, который до закрытия Гинхука (советского аналога Баухауса) ассистировал Малевичу, возглавлял лабораторию формы и занимался разработкой и оформлением упомянутой в автографе знаменитой теории Малевича о прибавочном элементе. Получение книги 18 марта 1928 года отражено в дневниках Юдина: «Ведь уже пришла весна. Сегодня несколько эскизов на стене у С. — самые яркие мгновения дня. Это и книжка от К.С. (П.Э. по-немецки)». Этот факт подтверждает и исследовательница творчества супрематиста Ирина Карасик: «П.Э. — прибавочный элемент. Вероятно, в этот день Юдин получил экземпляр книги К.С. Малевича "Die Gegenstandslose Welt" (Bauhausbücher, 1927) с дарственной надписью». Подобная редкость выставляется на российские торги впервые. Стартовая цена лота — 700 тысяч рублей.
Малевич, К. "О новых системах в искусстве. Статика и скорость. Установление А. Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях", 1919 год
К другим лотам, происходящим из коллекции Льва Юдина, относится знаменитый манифест Малевича «О новых системах в искусстве. Статика и скорость. Установление А» с эпиграфом: «Ниспровержение старого мира искусств да будет встречено на ваших ладонях», изданный в Витебске в 1919 году.
Типографские иллюстрации и оригинальная обложка работы Эль Лисицкого утрачены, но в брошюру вложены три рисунка, повторяющие типографские и выполненные тушью на трех листах кальки. Получение издания зафиксировано Юдиным в дневниковых записях от 1924 года. Лот продается по стартовой цене — 180 тысяч рублей.
Кабаков, И. "Сошел с ума, разделся и убежал голый", 1990 год
Также среди топовых лотов — редчайшая англоязычная книга и каталог тотальной инсталляции Ильи Кабакова «Сошел с ума, разделся и убежал голый», выпущенная в 1990 году в Нью-Йорке тиражом всего в 100 экземпляров. Издание содержит описание инсталляций, иллюстрации-схемы, тексты Кабакова, беседы с Иосифом Бакштейном, историю выставок, библиографию и многое другое. Стартовая цена — 30 тысяч рублей.
Цицерон, М. "Об обязанностях. Книга Марка Туллия Цицерона для его сына Марка, О добродетельных обязанностях и качествах людей, живущих достойно и правильно, переведенная с латинского Иоганном фон Шварценбергом и изящно изданная на немецком со множеством иллюстрацией", 1533 года
Помимо этого, на торгах аукциона представят издание «Об обязанностях. Книга Марка Туллия Цицерона для его сына Марка, О добродетельных обязанностях и качествах людей, живущих достойно и правильно, переведенная с латинского Иоганном фон Шварценбергом и изящно изданная на немецком со множеством иллюстраций» с ксилографиями (более 100 гравюр!) Мастера Петрарки. Лидирующая ставка — 300 тысяч рублей.
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