На торгах продадут редкую рукопись «Маленького принца» за 1,25 млн долларов

Как отмечают сотрудники книжного магазина Peter Harrington, это одна из трех известных копий и первая машинопись классической истории, выставленная на продажу. Артефакт включает первое появление знаменитых строк «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux», что в переводе означает: «По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз».

К книге прилагаются два оригинальных карандашных наброска, в том числе черновой иллюстрации с изображением принца, возвращающегося домой, и чек на 100 долларов, подписанный Сент-Экзюпери. Об этом пишет The Guardian.

Ранее мы рассказывали о том, что «Беспредметный мир» с автографом Малевича и манифест супрематиста «О новых системах в искусстве» выставили на торги.