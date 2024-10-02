«Газпром-Медиа» запустит глянцевый журнал, главный редактор – Алеко

Главным редактором life-style издания назначен стилист Алеко Надирян, выходить журнал будет шесть раз в год, тираж планируется около 5 тыс. экземпляров. Название будущего проекта пока не определено. Сообщается, что также у издания будет сайт. Компания «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», дочернее предприятие холдинга «Газпром-Медиа», занимающаяся выпуском, назвала своей будущей целевой аудиторией жителей городов-миллионников в возрасте от 21 до 55 лет. Распространяться журнал будет в аэропортах, книжных магазинах, супермаркетах, а также online.

Напомним, в портфолио стилиста Алеко Надиряна — работа с Анастасией Решетовой, Снежанной Георгиевой, Диной Саевой и Ксенией Бородиной. Например, на премию RuTV подготовил для Ксении платье собственного сочинения, отсылающее к работам Валентина Юдашкина. Параллельно светскому стайлингу прославился в роли блогера (в шоу Alekoinmybag вел фэшн-досмотр сумок Вали Карнавал, Ирины Хакамады и Александра Васильева)

В прошлом году Алеко стал негласным участником нашего списка стилистов «Кто есть кто» (а то и героем обложки сентябрьского номера). Как это было: ювелир (в анамнезе — стилист) Михаил Барышников раскритиковал механику выбора стилистов — в ответ главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская объяснила критерии, по которым велась подготовка материала. Так, помимо включения действующих стилистов на осень 2023 года, редакция связалась с каждым героем, чтобы «они все, от Ксюши Смо до Александра Рогова, согласовали свое в нем появление». Впрочем, с Алеко не удалось договориться — стилист попросил обложку. «Мы не смогли, к сожалению, удовлетворить этот запрос: на обложке сентябрьского номера, как вы все видели, актеры Юрий Стоянов и Глеб Калюжный».