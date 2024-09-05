Новая книга самого загадочного писателя современности выйдет до конца 2024 года. Рукопись уже сдана — и это все, что о ней известно: название и подробности сюжета традиционно держатся в секрете.
Виктор Пелевин — писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. В своих произведениях он использует идеи постмодерна и буддизма. Каждый год Пелевин выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями. Его последняя работа «Путешествие в Элевсин» посвящена нейросетям и искусственному интеллекту.
Чтобы скрасить ожидание новой книги, Виктор Пелевин собрал для вас плейлист. Сохраняйте и слушайте!
- The Riddle (Gigi d’Agostino)
- Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden (кантата Баха)
- Formidable (Stromae)
- Hénin-Beaumont (Gauvain Sers)
- Старинная Французская Песенка (Чайковский)
- Песенка Велосипедистов (Поющие Гитары)
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