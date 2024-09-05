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Пелевин-brat! Анонсирована новая книга самого загадочного писателя современности

Новая книга самого загадочного писателя современности выйдет до конца 2024 года. Рукопись уже сдана — и это все, что о ней известно: название и подробности сюжета традиционно держатся в секрете.

Изображение предоставлено пресс-службой издательства "Эксмо"

Виктор Пелевин — писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. В своих произведениях он использует идеи постмодерна и буддизма. Каждый год Пелевин выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями. Его последняя работа «Путешествие в Элевсин» посвящена нейросетям и искусственному интеллекту.

Тварь дрожащая — или ненастоящая? Каким получился новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин»?

Чтобы скрасить ожидание новой книги, Виктор Пелевин собрал для вас плейлист. Сохраняйте и слушайте!

  • The Riddle (Gigi d’Agostino)
  • Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden (кантата Баха)
  • Formidable (Stromae)
  • Hénin-Beaumont (Gauvain Sers)
  • Старинная Французская Песенка (Чайковский)
  • Песенка Велосипедистов (Поющие Гитары)

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