18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

В издательстве «Альпина. Проза» готовится к выходу повесть Антона Секисова «Курорт»

Формальным источником вдохновения писателя, литератора и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 послужили повесть «Заповедник» Сергея Довлатова и тексты Юрия Трифонова.

alpinabook.ru / Издательство «Альпина Паблишер»

По словам Антона Секисова, «Курорт» — «это бессюжетная повесть, аскетичная, камерная, полная скрытых намеков и моральных дилемм». Сюжет трагикомедии расскажет об эмигранте Мите, который в прошлой жизни был корреспондентом известной газеты, а сейчас работает редактором соцсетей в приватном аккаунте. Однако, это лишь официальное название вакансии, за которой скрывается пикантные подробности — герой общается с незнакомыми пользователями от лица двадцатидвухлетней вебкам-модели Лизы. Это история жизни «поставленной на паузу» и «ироничная летопись новейшего времени».

Писатель Антон Секисов: «Петербурга на самом деле не существует. В какой-то момент ты понимаешь, что вокруг только туман над болотом»

Фото: Константин Рассохин

В 2023-м году у Антона Секисова вышел сюрреалистический триллер про петербургские коммуналки «Комната Вагинова» — оммаж ленинградскому писателю и поэту-обэриуту. А позднее — сенсационный литературный путеводитель по петербургским некрополям «Зоны отдыха», который в считанные дни стал бестселлером.

Увидеть «Курорт» на полках книжных магазинов можно уже в сентябре.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: