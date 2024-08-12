В издательстве «Альпина. Проза» готовится к выходу повесть Антона Секисова «Курорт»

Формальным источником вдохновения писателя, литератора и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 послужили повесть «Заповедник» Сергея Довлатова и тексты Юрия Трифонова.
По словам Антона Секисова, «Курорт» — «это бессюжетная повесть, аскетичная, камерная, полная скрытых намеков и моральных дилемм». Сюжет трагикомедии расскажет об эмигранте Мите, который в прошлой жизни был корреспондентом известной газеты, а сейчас работает редактором соцсетей в приватном аккаунте. Однако, это лишь официальное название вакансии, за которой скрывается пикантные подробности — герой общается с незнакомыми пользователями от лица двадцатидвухлетней вебкам-модели Лизы. Это история жизни «поставленной на паузу» и «ироничная летопись новейшего времени».
В 2023-м году у Антона Секисова вышел сюрреалистический триллер про петербургские коммуналки «Комната Вагинова» — оммаж ленинградскому писателю и поэту-обэриуту. А позднее — сенсационный литературный путеводитель по петербургским некрополям «Зоны отдыха», который в считанные дни стал бестселлером.
Увидеть «Курорт» на полках книжных магазинов можно уже в сентябре.
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