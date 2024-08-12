В издательстве «Альпина. Проза» готовится к выходу повесть Антона Секисова «Курорт»

В 2023-м году у Антона Секисова вышел сюрреалистический триллер про петербургские коммуналки «Комната Вагинова» — оммаж ленинградскому писателю и поэту-обэриуту. А позднее — сенсационный литературный путеводитель по петербургским некрополям «Зоны отдыха», который в считанные дни стал бестселлером.

Увидеть «Курорт» на полках книжных магазинов можно уже в сентябре.

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