7 книг, которые можно взять с собой в отпуск

Впереди август — последний летний месяц, идеально подходящий для гедонистического чтения на пляже в Комарове или газоне в Таврическом саду. «Собака.ru» выбрала новинки, которые помогут провести отпуск с пользой. Среди них — нон-фикшен про кровать как место, где человек проводит чуть ли не половину жизни, сборник провокационных (и местами омерзительных) рассказов японской писательницы Саяка Мурата и книга о поисках работы для зумеров.
Маша Гаврилова «Я обязательно уволюсь» (18+)
Ироничный роман о проблемах зумерах сочинила молодая писательница таджикского и удмуртского происхождения. В центре сюжета — приключения девушки, пытающейся найти работу в сфере культуры, новых друзей и свое место в нестабильном и постоянно изменяющемся мире. Обложку для книги Гавриловой создал южнокорейский художник комиксов Санхо Ким.
Июль, Popcorn books
Брэм Стокер «Тайна моря» (16+)
Роман, в котором. по версии книжного «Подписные издания», «есть абсолютно все для «идеального пляжного эскапизма». Например, загадочный замок, любовная линия и детективный нарратив — с поиском клада, драками и погонями.
Брэм Стокер наиболее известен широкой публике как создатель готического романа ужасов «Дракула». Кстати, писал он его в заливе Круден-Бэй — локации, где разворачивается большинство событий из «Тайны моря».
Июнь, «Подписные издания»
Саяка Мурата «Церемония жизни» (18+)
Третий роман японской писательницы и эссеистки, известной на родине по прозвищу Crazy Саяка (что? да!). Ее «Церемония жизни» — сборник небольших рассказов (всего — 12), в которых традиционные взгляды на жизнь выкручены для абсурда, а описание провокационных фактов (например, превращение человеческого трупа в угощение на его же собственных поминках) Мурата преподносит настолько нежно и аккуратно, что это не вызывает омерзения.
Июль, Popcorn books
Сергей Николаевич «Заложники красоты» (18+)
Журналист, писатель и театральный критик Сергей Николаевич представляет серию портретных зарисовок, посвященных людям искусства — от Сьюзан Сонтаг и принцессы Дианы до Эдуарда Лимонова и Майи Плисецкой.
«Я всю жизнь только тем и занимаюсь, что пишу про театр и рассказываю чужие истории. Как любила повторять Белла Ахмадулина: „Поэт никому ничего не должен, но человек обязан быть утешительным театром для другого человека“. Мне нравится эта формула», — так Николаевич комментирует свою работу.
«Сеанс»
Поль Тальман «Езда в остров любви» (16+)
Салонный роман французского писателя Поля Тальмана о нюансах классического адюльтера и тонкостях любовных игр. Переиздание включает в себя статью филолога Кирилла Осповата с подходами к роману в историко-культурной, политической и феминистской перспективах. А также — стихи поэта и филолога Василия Тредиаковского, автора перевода книги на русский язык.
Июнь, «Носорог»
Ацуси Накадзима «Луна над горой» (16+)
Писатель, чьи книги в Японии являются частью школьной программы по литературе. «Луна над горой» — сборник из девяти рассказов, сюжетно опирающийся на китайский фольклор и почерк самого автора. Его герои попадают в невообразимые обстоятельства, животные начинают говорить человеческими голосами, а демон — искать смысл жизни.
Июнь, АСТ
Брайан Фейган и Надя Дуррани «Что мы делаем в постели?» (18+)
Спальня — место, где каждый человек проводит колоссальное количество часов жизни. Книга британского антрополога Брайана Фейгана и психолога Нади Дуррани исследует смыслы, сложившиеся вокруг локации, а также объясняет традиции сна, существующие в разных странах, и статус приватности всего происходящего в кровати: от процессов восстановления и отдыха до занятия сексом или проживания болезни.
«Альпина Паблишер»
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