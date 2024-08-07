7 книг, которые можно взять с собой в отпуск

Брэм Стокер «Тайна моря» (16+)

Роман, в котором. по версии книжного «Подписные издания», «есть абсолютно все для «идеального пляжного эскапизма». Например, загадочный замок, любовная линия и детективный нарратив — с поиском клада, драками и погонями.

Брэм Стокер наиболее известен широкой публике как создатель готического романа ужасов «Дракула». Кстати, писал он его в заливе Круден-Бэй — локации, где разворачивается большинство событий из «Тайны моря».

Июнь, «Подписные издания»