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Книги

В России стали реже читать антиутопии

На лидирующие позиции по продажам вышли произведения Толстого, Достоевского и Булгакова. 

Jeff Whyte / Shutterstock.com

Снижение интереса к жанру антиутопии отмечает генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же «Мастером и Маргаритой»», — рассказал он РИА «Новости».

Этот факт также отражается и в статистике продаж других книжных магазинов. Так, по данным «Читай-Города» и «Буквоеда», В 2023 году «1984» Джорджа Оруэлла находился на шестом месте в списке самых популярных произведений. Годом ранее — на первой строчке в аналогичном рейтинге.

В конце июля мы публиковали список лауреатов 19-го сезона премии «Большая книга»-2024. В него вошли «Тоннель» Яны Вагнер и «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» Драгунского.

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