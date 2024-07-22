«Тоннель» Яны Вагнер и «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» Драгунского вошли в шорт-лист премии «Большая книга»-2024

Напомним, одним из лауреатов 2023 года стал «Чагин» Евгения Водолазкина, а 2022 году — «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».