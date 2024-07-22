«Тоннель» Яны Вагнер и «Подлинная жизнь Дениса Кораблева» Драгунского вошли в шорт-лист премии «Большая книга»-2024

Лауреатов 19-го сезона премии выберет жюри — Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более 100 человек. Победители премии будут известны в начале декабря, а пока — публикуем список финалистов.
Финалисты XIX сезона Национальной литературной премии «Большая книга»:
- Аксенов Василий – «Флегонт, Февруса и другие»
- Алексеева Надя – «Полунощница»
- Березин Владимир – «Уранотипия»
- Бобылева Дарья – «Магазин работает до наступления тьмы»
- Вагнер Яна – «Тоннель»
- Варламов Алексей – «Одсун»
- Волос Андрей – «Облака перемен»
- Драгунский Денис – «Подлинная жизнь Дениса Кораблtва»
- Илишкина Наталья – «Улан Далай»
- Прилепин Захар – «Собаки и другие люди»
- Тарковский Михаил – «42-й до востребования»
- Шемякин Михаил – «Моя жизнь: до изгнания»
- Штапич Мршавко – «Устойчивое развитие»
- Шульпяков Глеб – «Батюшков не болен».
Напомним, одним из лауреатов 2023 года стал «Чагин» Евгения Водолазкина, а 2022 году — «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского. В 2021-ом лауреатом стал Леонид Юзефович — за роман «Филэллин», в 2020-ом — Александр Иличевский за роман «Чертёж Ньютона». В 2019 году лауреатами премии стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Фото: Triff / Shutterstock
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