Напомним, мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» вышли в октябре прошлого года и разошлись тиражом более 2,5 млн копий, а The New York Times возвели книгу на пьедестал своего рейтинга. Мемуары Бритни Спирс начали продаваться в России в начале этого года. Но книга была доступна лишь на языке оригинала. В произведении Бритни откровенно рассказывает историю своей непростой жизни, в которой нашлось место головокружительному успеху, беременности от Джастина Тимберлейка и потере дееспособности. Право на выпуск книги на русском языке получило издательство «Бомбора».

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