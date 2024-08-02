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Мемуары-бестселлер Бритни Спирс «Женщина во мне» собираются экранизировать

Накануне права на адаптацию приобрела киностудия Universal Pictures.

К предстоящему проекту присоединились режиссер Джон Чу, снявший фильмы «Злая», «Безумно богатые азиаты» и франшизу «Шаг вперед», и культовый продюсер Марк Платт, под чутким руководством которого вышли «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла». Певица поделилась новостью о «секретном проекте» в социальных сетях, отметив, что Марк Платт «всегда создавал (ее) любимые фильмы».

ChristinaAiko Photography / Shutterstock

Напомним, мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» вышли в октябре прошлого года и разошлись тиражом более 2,5 млн копий, а The New York Times возвели книгу на пьедестал своего рейтинга. Мемуары Бритни Спирс начали продаваться в России в начале этого года. Но книга была доступна лишь на языке оригинала. В произведении Бритни откровенно рассказывает историю своей непростой жизни, в которой нашлось место головокружительному успеху, беременности от Джастина Тимберлейка и потере дееспособности. Право на выпуск книги на русском языке получило издательство «Бомбора». 

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