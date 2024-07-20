Мемуары Бритни Спирс выйдут на русском языке этой осенью

«Мы получили права на выпуск книги Бритни Спирс The Woman in Me» («Женщина во мне»), уже ставшей лучшей книгой года по версии Washington Post, Rolling Stone и других изданий», — прокомментировало издательство в своих социальных сетях. На права претендовали три российских издательства — группа «Альпина», «Бомбора» и АСТ, оба из которых входят в холдинг «Эксмо-АСТ».

Мемуары Бритни Спирс начали продаваться в России в начале этого года. Но книга была доступна лишь на языке оригинала. В произведении Бритни откровенно рассказывает историю своей непростой жизни, в которой нашлось место головокружительному успеху, беременности от Джастина Тимберлейка и потере дееспособности.

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