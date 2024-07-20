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Мемуары Бритни Спирс выйдут на русском языке этой осенью

Право на выпуск книги получило издательство «Бомбора». На торгах финальная ставка составила 91 500 долларов (примерно 8 млн рублей).

ChristinaAiko Photography / Shutterstock.com

«Мы получили права на выпуск книги Бритни Спирс The Woman in Me» («Женщина во мне»), уже ставшей лучшей книгой года по версии Washington Post, Rolling Stone и других изданий», — прокомментировало издательство в своих социальных сетях. На права претендовали три российских издательства — группа «Альпина», «Бомбора» и АСТ, оба из которых входят в холдинг «Эксмо-АСТ». 

Мемуары Бритни Спирс начали продаваться в России в начале этого года. Но книга была доступна лишь на языке оригинала.  В произведении Бритни откровенно рассказывает историю своей непростой жизни, в которой нашлось место головокружительному успеху, беременности от Джастина Тимберлейка и потере дееспособности.

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