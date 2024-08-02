«Какие там судьба, эпоха, рок, я просто человек и одинок, насколько это вообще возможно», — говорил поэт. Мемориальная ретроспектива о певце уральского эпоса создана по инициативе рэпера Ричарда Семашкова под кураторством Даниила Романова.
Как рассказали «Собака.ru» в команде «Севкабель Порта», интерактивная выставка «Борис Рыжий. Последний классик» охватывает ретроспективу литературной биографии поэта. Ведущим образом выставки стал голос автора, который будет скреплять 10 тематических разделов: «Детство», «Свердловск», «Издательство толстого журнала», «Нидерланды», «Геофизика», «Жизнь», «Семья», «Петербург», «Поезд» и «Реквием».
В рамках выставки 7 августа состоится встреча с Евгением Алехиным — музыкантом, актером и писателем, сыгравшим главную роль в антибайопике Семена Серзина «Рыжий». Алехин расскажет о фильме и представит свою книгу 2023 года «Фоторужье». Попасть на встречу можно по регистрации.
Куратор выставки:
Короткой жизни Рыжего хватит на большой роман о парадоксальных связях поэта с наукой, большой литературой и маргинальными слоями рабочих кварталов Екатеринбурга.К моменту трагической гибели, предсказанной в стихах, Рыжий создаст авторский поэтический мир, новый уральский эпос. А после станет классиком, замыкая вертикаль Пушкин-Лермонтов-Есенин-Высоцкий.
Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске, но большую часть жизни провел в Свердловске (Екатеринбурге). Получив техническое образование в Уральском государственном горном университете, он, тем не менее, посвятил свою жизнь лирике. Его стихи — это проникновенные рассказы о жизни постсоветской России, о личных переживаниях и разочарованиях. Среди наиболее известных сборников поэта — «Второй приезд», «Отпуск в Арктику» и «Осколочное» — получили признание как в России, так и за рубежом. Творчество Рыжего было отмечено литературными премиями, включая «Антибукер» и премию имени Арсения и Андрея Тарковских. Поэт трагически погиб в 2001 году, покончив с собой в возрасте 26 лет.
Выставка «Борис Рыжий. Последний классик» открыта с 26 июля по 8 сентября 2024 года в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40Д.
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