Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске, но большую часть жизни провел в Свердловске (Екатеринбурге). Получив техническое образование в Уральском государственном горном университете, он, тем не менее, посвятил свою жизнь лирике. Его стихи — это проникновенные рассказы о жизни постсоветской России, о личных переживаниях и разочарованиях. Среди наиболее известных сборников поэта — «Второй приезд», «Отпуск в Арктику» и «Осколочное» — получили признание как в России, так и за рубежом. Творчество Рыжего было отмечено литературными премиями, включая «Антибукер» и премию имени Арсения и Андрея Тарковских. Поэт трагически погиб в 2001 году, покончив с собой в возрасте 26 лет.

Выставка «Борис Рыжий. Последний классик» открыта с 26 июля по 8 сентября 2024 года в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40Д.

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