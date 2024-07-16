7 телеграм-каналов про книги в Петербурге, на которые стоит подписаться прямо сейчас

«Совет да Любовь»

Соосновательница независимого книжного «Все свободны» Любовь Беляцкая в своем канале рассказывает не столько про книги (ведь про них у нее есть подкаст «Книжный сабраж»!), сколько про новости индустрии и инсайды ведения книжного бизнеса.

Среди специалитетов — формат «букхоппинга», образовательно-развлекательных прогулок по книжным Петербурга, которые Беляцкая водит для всех желающих.