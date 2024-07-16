7 телеграм-каналов про книги в Петербурге, на которые стоит подписаться прямо сейчас

Новинки независимых издательств, обзор главных российских книжных фестивалей, а также инсайды из мира петербургского книгопечатания — «Собака.ru» публикует подборку телеграм-каналов, за которыми стоит следить, чтобы быть в курсе литературной жизни города.
Антон Секисов
Канал петербургского писателя (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024) Антона Секисова.
Автор путеводителя-бестселлера по петербургским кладбищам «Зоны отдыха» рассказывает о современных прозаических и поэтических текстах, которые «пришлись по сердцу», а еще — о книжных фестивалях и лабораториях, своей работе редактором в журнале «Юность» и рефлексиях о прошлом, настоящем и будущем города.
Соосновательница независимого книжного «Все свободны» Любовь Беляцкая в своем канале рассказывает не столько про книги (ведь про них у нее есть подкаст «Книжный сабраж»!), сколько про новости индустрии и инсайды ведения книжного бизнеса.
Среди специалитетов — формат «букхоппинга», образовательно-развлекательных прогулок по книжным Петербурга, которые Беляцкая водит для всех желающих.
«Околокнижные мелочи, которые меня восхищают аж до колик» — так свой канал описывает Арсений Гаврицков, сотрудник PR-отдела «Подписных изданий». Посты появляются редко, но метко. Среди них можно также обнаружить инсайды о готовящихся к выходу новинках. Из последних открытий Гаврицкого — триллер «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой и роман Миранды Джулай «На четвереньках».
Канал книжного обозревателя Тани Морозовой, которая регулярно выкладывает рецензии на новинки и составляет рейтинги прочитанного. Из последних рекомендаций автора — «Случайные боги. О людях, невольно ставших божествами» Анны Делла Субин и «Красные часы» Лени Зумас.
«Жуткое»
Канал главреда оригинальных проектов «Букмейта» Ксении Грициенко, которая фокусируется на триллерах, ужасах и хоррорах. Каждый пост — подробный (насколько позволяет формат телеграм-канала) разбор произведения, насыщенный ссылками на кинематограф, биографические факты из жизни писателя, исторические детали и параллели (например, между игрой The Sims и романом Алексея Поляринова «Кадавры»!).
Канал ведет Максим Мамлыга — главный редактор медиа «БИЛЛИ» и «Книг у моря», книжный обозреватель «Подписных изданий» и «Правил жизни». Подписаться стоит, чтобы оперативно узнавать главные новости из книжной индустрии и полезные анонсы лабораторий и фестивалей для тех, кто пробует себя в работе с текстами.
Мнение Максима о книгах чаще можно встретить в медиа «БИЛЛИ». Например, последний пост посвящен бестселлерам петербургского книжного «Желтый двор», который специализируется на искусстве Японии, Китая и Кореи.
Канал о книгах, который ведут два библиотекаря из Петербурга Соня и Ксюша. В постах — обзоры на городские библиотеки, разборы в духе «Что чаще читают петербуржцы», а также субъективные рецензии на прочитанные книги и неожиданные факты об использовании искусственного интеллекта для расшифровки старинных произведений.
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