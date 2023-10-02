Из 20 книг в каждой премии жюри отобрало по 8 лучших изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Лауреатов премий и специальной награды объявят 16 ноября — финалисты и жюри встретятся посредством телемоста между Москвой и Берлином.