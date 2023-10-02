Из 20 книг в каждой премии жюри отобрало по 8 лучших изданий — как написанных на русском языке, так и переводных. Лауреатов премий и специальной награды объявят 16 ноября — финалисты и жюри встретятся посредством телемоста между Москвой и Берлином.
В номинации «Естественные и точные науки» в финал премии «Просветитель» прошли:
- Рамиз Алиев — «Что случилось с климатом». «Паулсен», 2022.
- Александра Горяшко — «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений». Типография «ЛД-Принт», 2020.
- Антон Нелихов — «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее». «Альпина нон-фикшн», 2022.
- Сергей Самойленко — «Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни». «Манн, Иванов и Фербер», 2022.
В номинации «Гуманитарные науки» за главный приз поборются:
- Михаил Велижев — «Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России». «Новое литературное обозрение», 2022.
- Надежда Плунгян — «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917-1939 годов». Музей современного искусства «Гараж», 2022.
- Олег Хлевнюк — «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». «Новое литературное обозрение», 2023.
- Сергей Шумский — «Воспитание машин: Новая история разума». «Альпина нон-фикшн», 2021.
В номинации «Естественные и точные науки» премии «Просветитель.Перевод» финалистами стали:
- Питер Годфри-Смит — «Метазоа: Зарождение разума в животном мире». Перевод с английского — Галина Бородина, научные редакторы — Анна Винкельман и Михаил Никитин, редактор — Андрей Захаров. «Альпина нон-фикшн», 2023.
- Сиддхартха Мукерджи — «Ген. Очень личная история». Перевод с английского — Ольга Волкова и Ксения Сайфулина, редактор — Ольга Волкова. CORPUS, 2023.
- Ричард Рэнгем — «Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека». Перевод с английского — Софья Долотовская, редактор — Екатерина Владимирская. CORPUS, 2022.
- Анил Сет — «Быть собой: Новая теория сознания». Перевод с английского — Мария Десятова, научный редактор — Ольга Ивашкина, редактор — Наталья Нарциссова. «Альпина нон-фикшн», 2023.
В номинации «Гуманитарные науки» в финал прошли:
- Марта Нуссбаум — «Политические эмоции: Почему любовь важна для справедливости». Перевод с английского — Софья Порфирьева, научный редактор — Дмитрий Турко, редактор серии — Арсений Куманьков. «Новое литературное обозрение», 2023.
- Герлинде Пауэр-Штудер, Дж. Дэвид Веллеман — «Конрад Морген: Совесть нацистского судьи». Перевод с английского — Юрий Чижов, научный редактор — Дмитрий Гурин, редактор — Наталья Нарциссова. «Альпина нон-фикшн», 2023.
- Николас Старгардт — «Мобилизованная нация: Германия 1939-1945». Перевод с английского — Александр Колин, научный редактор — Антон Захаров, редактор — Анна Захарова. «КоЛибри», «Азбука-Аттикус», 2023.
- Том Чиверс, Дэвид Чиверс — «Цифры врут. Как не дать статистике обмануть себя». Перевод с английского — Наталья Шахова, редакторы — Мария Москвина и Юлия Исакова. Individuum, 2022.
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